Terelu Campos confirma que no hay relación tras convertirse en abuela: "Supuesta mala relación"

La polémica que ha servida entre Iker Casillas y Claudia Bavel ha dado mucho que hablar estos días, provocando que nuevos testimonios salgan a la luz sobre las técnicas del futbolista en entablar relaciones por redes sociales.

Además, esta semana hemos conocido en 'Ni que fuéramos Shhh' que Lara Dibildos habría estado con Casillas cuando este mantenía una relación con Sara Carbonero... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

Terelu Campos, que disfruta de la reciente maternidad de su hija Alejandra, ha sido preguntada por esta información y, lejos de confirmarlo, la colaboradora de televisión se ha quedado en shock al conocer lo que se ha dicho, aseguranod que "se dicen tantas estupideces".

Además, no le ha dado ninguna credibilidad ya que lo único que expresaba la hija de María Teresa Campos era sorpresa: "¡Ay por favor! me parto y me mondo", negando así que haya habido alguna supuesta relación entre ambos.

Terelu se reencuentra con Ana Rosa

Ana Rosa Quintana se ha reencontrado con Terelu Campos en el plató de '¡De viernes!'. La periodista ha recordado con cariño el momento en el que conoció a Terelu y a su hermana Carmen cuando eran solo unas niñas: "Me acuerdo perfectamente del día que llegasteis a Madrid. Vinisteis las dos a trabajar como redactoras en la radio". Junto a Terelu, y con cierta nostalgia, Ana Rosa ha recordado los momentos que compartió con María Teresa Campos en la ondas y los posteriores "piques" de ambas comunicadoras en las mañanas de la televisión:

"Teresa era un rival muy grande cuando estábamos las dos, ella era muy rápida y muy graciosa, muy ingeniosa y también muy directa (...) Yo no he sido íntima amiga de Teresa porque nunca hemos coincidido, pero sí que hemos sido buenas compañeras. Si yo la he necesitado ella ha estado, y si ella me ha necesitado yo también. Ha habido mucho invento sobre nuestra supuesta mala relación pero no era la verdad, aunque bueno, a mí eso me pasa todo el rato, ahora con Susanna Griso". La guerra de audiencias de la que muchos hablaban puso a Ana Rosa Quintana y a María Teresa Campos en el disparadero y ya son memorables los 'zascas' que se intercambiaron en una histórica entrevista. Pese a que siempre se las definió como 'las reinas de las mañanas', Ana Rosa ha reconocido que para ella los datos de audiencia nunca supusieron un motivo de preocupación. La presentadora ha recordado junto a los colaboradores de '¡De viernes!' el primer día en el que notó aquella rivalidad con su "competidora":

"Yo nunca he sido una obsesionada de la audiencia, nunca me he ido enfadada a mi casa por un mal dato. Yo considero que las audiencias son un instrumento para mejorar, para conocer qué es lo que le gusta y le interesa a la gente (...) Aquello fue horroroso. Era el 10 de enero de 2005, la primera emisión de 'El programa de Ana Rosa', teníamos todo preparado y nos enteramos de que María Teresa, en la otra cadena, tenía preparada la primera entrevista de Rocío Jurado tras volver de Houston, cuando nos enteramos dijimos 'estamos muertos".