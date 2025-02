Adiós a 35 euros por una simple llamada: ni respondas ni llames a este número

A veces nos creemos inmunes a las estafas y pensamos que vamos a darnos cuenta de todo aquello que nos llega de forma fraudulenta y con intenciones espurias. Pero confiarse no es para nada bueno e incluso los ciudadanos más avispados pueden terminar cayendo en un timo.

Lo cierto es que vivimos rodeados de amenazas. A ello no ha ayudado, precisamente, la popularización de internet, las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles. Por mucha seguridad que uno tienen en sí mismo, o que uno cree que pueda tener instalada la tecnología que usa a diario, son tantas las vías de entrada para los delincuentes que es imposible blindarse por completo.

Así, es absolutamente contraproducente confiarse en exceso y creer que nadie nunca nos va a engañar. Máxime cuando estamos largas horas del día usando nuestro dispositivo móvil y, con él, muchas aplicaciones. Y en no pocas de ellas introducimos o compartimos nuestros datos esenciales o incluso información tan sensible como la de nuestra tarjeta bancaria.

En un mundo cada vez más conectado, el teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Sin embargo, este dispositivo, que nos facilita la vida de muchas maneras, también nos expone a riesgos que a menudo no consideramos. Uno de los más alarmantes es el aumento de estafas a través de móviles, que se ha convertido en un problema creciente.

¿Por qué el teléfono móvil es un blanco fácil para las estafas?

El uso extendido del internet en dispositivos móviles ha abierto una puerta a los ciberdelincuentes. Los teléfonos móviles son especialmente vulnerables debido a la falta de medidas de seguridad robustas en comparación con los ordenadores. Además, el hecho de que las personas tiendan a utilizar sus móviles para realizar transacciones financieras, acceder a correos electrónicos y redes sociales, los convierte en el objetivo perfecto para los ataques.

Tipos de estafas más comunes en móviles

Existen varios tipos de estafas que afectan a los usuarios de teléfonos móviles. Entre ellas, el phishing ocupa un lugar destacado. Este método implica el envío de mensajes de texto o correos electrónicos que parecen legítimos, engañando a las personas para que proporcionen información personal o financiera.

Otro tipo de estafa es el smishing, que es similar al phishing pero se realiza a través de mensajes SMS. Los estafadores envían mensajes que parecen provenir de fuentes confiables, como bancos o instituciones gubernamentales, solicitando datos personales.

También está el vishing, que es el phishing realizado a través de llamadas telefónicas. Los delincuentes se hacen pasar por representantes de empresas confiables para obtener información sensible.

Cómo protegerse de los peligros de las estafas móviles

A pesar de los peligros, hay varias formas en que los usuarios pueden protegerse de las estafas móviles. En primer lugar, es crucial ser cauteloso con los mensajes de texto o correos electrónicos que solicitan información personal. Siempre verifique la autenticidad de las solicitudes antes de proporcionar cualquier dato.

Es recomendable utilizar aplicaciones de seguridad en el móvil que puedan detectar y bloquear amenazas potenciales. Mantener el sistema operativo del teléfono actualizado también es fundamental, ya que las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas.

Asegurarse de que las aplicaciones descargadas provengan de fuentes oficiales como Google Play Store o Apple App Store es otra medida esencial. Las aplicaciones de fuentes no confiables pueden contener malware diseñado para robar información personal.

El papel de las empresas en la protección contra estafas

Las empresas de tecnología también juegan un papel crucial en la protección de los usuarios contra las estafas móviles. La implementación de medidas de seguridad más estrictas y la educación de los usuarios sobre los riesgos potenciales son pasos importantes que las empresas pueden tomar.

Además, muchas empresas ahora ofrecen autenticación de dos factores, que agrega una capa adicional de seguridad. Esta medida requiere que los usuarios proporcionen dos formas de identificación antes de acceder a sus cuentas, lo que reduce la probabilidad de acceso no autorizado.

El impacto económico de las estafas móviles

Las estafas móviles no solo afectan a los individuos, sino que también tienen un impacto económico significativo. Según un informe de Juniper Research, se estimaba que las pérdidas globales por fraude en pagos móviles superarían los 70 mil millones de dólares en 2024. Este alarmante aumento destaca la necesidad de medidas de seguridad más fuertes tanto a nivel individual como empresarial.

Caminos hacia un futuro más seguro

La lucha contra las estafas móviles es un esfuerzo continuo que requiere la colaboración de todos los involucrados. Desde los desarrolladores de aplicaciones hasta los usuarios del día a día, cada parte tiene un papel que desempeñar en la creación de un entorno digital más seguro.

Con el avance de la tecnología, también deben evolucionar las medidas de seguridad. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a desempeñar un papel crucial en la detección y prevención de actividades fraudulentas, ofreciendo esperanza para un futuro más seguro.

En definitiva, aunque los teléfonos móviles han revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos, también han traído consigo nuevos riesgos. La conciencia y la educación son las herramientas más poderosas que tenemos para protegernos de estos peligros. Mantenernos informados y ser proactivos en la implementación de medidas de seguridad puede marcar la diferencia en la lucha contra las estafas móviles.

El número del que ya alertan algunos estafados

Así ocurre que muchos números de teléfono acaban siendo denunciados en páginas web, foros y redes sociales por usuarios que han sufrido intentos de estafa o, directamente, han sido estafados. Es lo que ha contado un usuario en X, antigua Twtitter, que ha reconocido haber sufrido un delito de este tipo.

Su buen proceder ha incluido hacer una denuncia pública para alertar a otros usuarios de la redes sociales para que estén prevenidos. De hecho, el propio denunciante ha pedido que se difunda lo máximo posible su mensaje. En su caso, se han hecho pasar por la famosa empresa multinacional de paquetería FedEx.

"Me acaban de estafar 35 euros. He sido una imbécil por caer, por favor haced RT (retuit) para que no le pase a más gente", comienza diciendo el ciudadano que ha sufrido la estafa, que va más allá y explica con datos concretos lo que le sucedió.

"No llaméis al teléfono 910383262 que se supone que es de FedEx. Es una estafa, te derivaba a otro teléfono que es de tarificación", explica el ciudadano indignado por la estafa que ha sufrido. Estos casos se suelen recibir a mensajes o comunicaciones que se hacen de forma masiva por parte de los estafadores para intentar que caigan las máximas potenciales víctimas posibles.

Perder 35 euros puede no suponer mucho para algunas personas, pero para otras puede ser desastroso. Y, en cualquier caso, a todo el mundo le duele perder dinero en manos de delincuentes, por lo que información de prevención como esta es siempre valiosa.