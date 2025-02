Baja por maternidad: la razón que obliga a detener su participación en Pasapalabra

Paspalabra está que arde con el duelo entre Manu y Rosa, una pareja que ya se ha convertido en uno de esos dúos que encanta a la audiencia y que recuerda al de Rafa y Orestes o, más reciente, Óscar y Moisés. El último programa emitido se ha impregnado de nostalgia. Roberto Leal ha querido honrar los 35 años que cumple Antena 3 con un ‘¿Dónde están?’ que ha llenado de buenos recuerdos el plató de Pasapalabra.

Tras este momento tan emotivo ha dado comienzo el Rosco. Manu ha comenzado con 146 segundos, mientras que Rosa le pisaba los talones con 138 segundos.

La gallega ha encabezado en un primer momento la competición, pero Manu la seguía muy cerca, controlando cada movimiento de su concursante.

Manuel Riu

Sin embargo, al madrileño le han podido las prisas y, tras adelantar a su compañera, ha cometido un error que podría haber cambiado el trascurso del programa.

Pero, por suerte, la balanza se ha inclinado a su favor, y poco tiempo después Rosa se ha sumado un fallo a su marcador.

No obstante, finalmente Manu y Rosa han empatod, por lo que ambos se libran de la temida silla azul el próximo lunes.

Una silla azul que se ha cobrado bastantes víctimas tras la nueva era después de que ÓScar se hiciera con el bote del programa. Vicky o, más sonada aún, la eliminación de Nacho Mangut, uno de los favoritos del programa.

Pero por la silla azul también pasan aspirantes que en su leve periodo de tiempo en antena, dejan anécodtas o mensajes inolvidables.

Manuel Riu

Es el caso de Eva, que se midió ante Manu y contó que ya le habían llamado antes para acudir al programa, pero que había tenido que aplazar la prueba. Eva señaló que en su momento se presentó al casting, lo superó y desde la producción del concurso la llamaron para participar. Sin embargo, tuvo que decir que no "porque estaba embarazada en ese instante", subrayó.

Luego, volvió a rechazar entrar como concursante en Pasapalabra porque "no era el momento adecuado" debido a que su bebé, una niña, "era muy pequeña". Ahora, por fin, Eva ya ha podido retomar su actuación en el programa porque la pequeña "se queda ya bien con el padre".

Eva se midió a Manu pero, finalmente, no pudo arrebatarle el puesto al madrileño como miembro de pleno derecho del programa.

Otro inspirador mensaje fue el de de Roberto, un profesor que se enfrentaba a Manuel en la silla azul y fue muy sincero con sus palabras de presentación. "Quiero reivindicar la cultura del esfuerzo -afirmó-. Llegar hasta aquí era mi objetivo. He estudiado, me he preparado y aquí estoy. Lo he conseguido".