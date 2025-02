Carmen Lomana habla sobre su emabarzo: "Es una cuestión de voluntad"

Carmen Lomana ha mostrado su faceta más desconocida a través de sus memorias: 'Carmen Lomana. Pasión por la vida' y en este libro se abre en canal para narrar su vida y conocer su lado más personal.

La colaboradora de televisión se ha sincerado y ha hablado del embarazo extrauterino que vivió al poco tiempo de estar saliendo de Guillermo por el que "me ingresaron de inmediato para meterme en quirófano".

Recientemente, Europa Press ha hablado con ella y le hemos preguntado por los intentos fallidos de ser madre tiempo después de la intervención que la llevaron a cabo y por la que le hicieron un ligadura de trompas.

"Momentos de soledad, de tristeza, pero me han faltado hijos que no sé hasta qué punto en este momento casi creo que ha sido mejor no tenerlos, porque me siento mucho más libre", nos comentaba la Socialité.

"Yo he hecho lo indecible por tener hijos porque un médico me hizo una faena horrible por un embarazo extrauterino, pero me he hecho 5 fecundaciones in vitro, todo lo que te puedas imaginar por tener hijos, pero ahora viendo todo lo que me ha pasado, cómo me he reinventado, yo no podría haber trabajado como estoy trabajando ahora en los medios", aseguraba Carmen.

La clave de su éxito Carmen la identifica en que "fue capaz de salir de un hoyo y reinventarme, querer ser feliz y que la vida no me llevara por delante, porque yo no tenía ganas de ser feliz y serlo es una cuestión de voluntad, de querer serlo, luchar por ello".

Una vida "interesante y feliz"

Carmen Lomana ha definido su vida como "muy interesante y feliz", pero también como "muy dolorosa". Para la socialité, su vida podría resumirse con el título de una película de Pedro Almodóvar: 'Dolor y gloria'.

La empresaria ha visitado el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre su libro y ha compartido con los colaboradores del programa algunos de los aspectos más íntimos de su vida, como por ejemplo el día en que perdió la virginidad. Carmen ha contado que tenía 19 años cuando sucedió y que fue en la parte de atrás de un coche con un conocido jugador del Deportivo con el que salía desde hacía un par de años. Tras celebrar su cumpleaños, Carmen decidió que esa era la noche perfecta para hacer el amor por primera vez:

"Fue un golpe de amor, nos queríamos mucho. Era mi cumpleaños y después de cenar, en su coche, pasó lo que tenía que pasar. Era mi primera vez y me dolió mucho. Pensé 'como esto sea así siempre conmigo que no cuenten".

Carmen ha explicado que esa era la primera vez que veía "el órgano de un hombre" y que estaba muy asustada. La empresaria se preguntaba entonces si era posible que "algo tan grande" entrase en ella, pero entre risas ha contado que "después fue mucho mejor":

"Yo lo miraba y pensaba '¿pero eso tan grande me van a meter a mí?' pero sí, al final sí. Fue bonito, hubo mucho cariño, pero al día siguiente estaba como si me hubiera pasado por encima un camión".