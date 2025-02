Una chica de talla grande pone a prueba la nueva colección de Paula Echevarría: "Me apretaba"

¿Pueda una chica de talla grande llevar las prendas de la colección de Paula Echevarría para Primark? Eso es lo que se propuso descubrir Laura Yanes, una conocida influencer que da visibilidad a las mujeres de tallas grandes. Hace unas semanas ha comenzado una nueva sección en su Instagram harta de callar sobre el tallaje de las grandes marcas de ropa. Acude a Zara, Mango o Primark a probarse la ropa y comprobar si alguien que suele usar 4XL puede vestir de estas tiendas que ofecen ropa en tendencia a precios asequibles.

Hace unos días comprobó como Stradivarius dejaba un poco de lado a los mujeres de tallas grandes. Sus prendas solo llegan a la XL y no es fácil encontrarlas en tienda. Sin emabrgo, cree que hay mucha confusión con el tallaje dentro de esta tienda del grupo Inditez. "Tallas sin sentido. En rebajas encontré sudaderas y jerséis XS y S que tallaban gigantes… algunas hasta me quedaban bien", apuntó tras llevar a cabo su investigación.

En el caso de la colección de ropa de Paula Echevarría se llevó una grata sorprensa, aunque con matices. "Me ha sorprendido que gran parte de las prendas llegan hasta la 2XL y dan bastante talla, hay algunas que incluso me estaban anchas", comentó. Para llevar a cabo la investigación se cogió todas las prendas de la colección cápsula de febrero y se las llevó al probador. ¿Qué ocurrió? En un vídeo, Laura Yanes fue mostrando cómo le quedaban los modelitos de Echevarría. "Todas las prendas me entraron, aunque en algunos me hubiese gustado una talla más", comentó.

Es el caso de un pantalón y una falda que solo llegaban a la XL. "Me apretaba un poquito", tuvo que admitir. Tampoco le convenció cómo le quedaba un vestido negro de punto porque se ceñía al cuerpo y no le gustó "porque me marca mucho la barriga".

"Siento que toda la colección da bastante talla", concluyó la influencer. Sin embargo, muchas de sus seguidoras no estaban de acuerdo. "No la veo apta, la veo si llegasen todas las tallas o hasta las 3XL. En este caso es como todo, aprovechar el patrón oversize de algunas prendas", le discutían. Otras consideraban que la colección no estaba hecha para mujeres grandes, a no ser que "te guste ir prieta como una morcilla".

Paula Echevarría, reconocida actriz e influencer española, ha establecido una exitosa colaboración con Primark, lanzando varias colecciones de moda que combinan estilo y accesibilidad. La más reciente, presentada en febrero de 2025, fusiona los estilos preppy y boho, ofreciendo más de cien prendas y accesorios versátiles con precios que oscilan entre 3 y 36 euros.

Esta colaboración, según aseguran desde Primark, destaca por su versatilidad, adaptándose a diversas ocasiones y estilos personales. Echevarría ha expresado su satisfacción con el proceso creativo, enfatizando la libertad que le brinda Primark para diseñar colecciones que reflejan su visión de la moda.

A lo largo de su asociación, Echevarría ha lanzado colecciones que incluyen desde prendas de punto y sastrería hasta vestidos de fiesta y calzado, siempre manteniendo una paleta cromática neutra y diseños atemporales. Estas colecciones han sido bien recibidas por el público, consolidando a Echevarría como una figura influyente en el mundo de la moda accesible.