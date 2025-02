Gonzalo Bernardos dice lo que nadie se atreve sobre los jóvenes españoles y acaba acorralado: "¡Venga, hombre!"

Gonzalo Bernardos no suele callarse sus opiniones. Más bien al contrario, tiende a ser franco y contundente a la hora de emitir sus análisis sobre la situación económica, al igual que sus percepciones sobre la realidad socioeconómica española. No en vano, es el estilo que le ha granjeado un nombre importante a nivel nacional, con constantes apariciones televisivas y en medios de comunicación.

Sin embargo, esa actitud del reputado economista de no morderse la lengua generó más bien polémica en una de sus últimas apariciones televisivas. En la misma, Gonzalo Bernardos acabó acorralado por los tertulianos más jóvenes y por aquellos que representan a sectores ideológicos más situados a la izquierda.

Bernardos, economista catalán, ha lanzado también recientemente un aviso en el que mostró cierta sintonía -parcial que no total- con postulados de Donald Trump. Bajo su punto de vista, al no cargar con aranceles a China, en Estados Unidos y en Europa "hemos estado haciendo el primo". De hecho cree que con la llegada de productos chinos a bajo precio y fabricados con otras condiciones "hemos perdido puestos de trabajo industriales bien pagados".

Es por ello que sí ve pertinente la decisión de Trump de poner aranceles a China. Sin embargo, Gonzalo Bernardos no es partidario de toda la política arancelaria trumpista y su alocada carrera de amenazas y anuncios de aranceles a otros países para conseguir sus propósitos.

Es decir, Gonzalo Bernardos cree que la imposición de altos aranceles no debe ser un arma encima de la mesa por sis tema para negociar, como hace Trump. "No es un bate de béisbol lo que tiene, es un boomerang que le va a dar en la cara", advirtió Bernardos dando a entender que, algo más a la larga, esa forma de actuar le será contraproducente a Estados Unidos. Pero sí los ve más que necesarios para parar la oleada china que rompe las reglas de mercado.

Igualmente, Bernardos se ha manifestado sobre el gran problema de vivienda que sufre el país. Y contra lo que dicta un sector notable de opinantes, el economista rechaza dividir entre malos y buenos y apuntar a los dueños de inmuebles como los villanos de la película., "Queréis que el propietario ahorre, se sacrifique, pague una vivienda y os la deje para siempre a vosotros porque en el fondo lo que queréis es que el propietario tenga la propiedad y que a través de lo que es un contrato de alquiler indefinido vosotros tengáis el usufructo", criticó. Se declaró absolutamente en contra de esto y puso como ejemplo de esta mala gestión los alquileres de renta antigua.

"Tenemos muchísimos propietarios con alquileres de renta antigua y son personas que están pagando 150 y 200 euros. Esto mató al mercado del alquiler en España", sentenció el economista argumentando una posición que no todo el mundo entendió.

Como no todo el mundo le entendió en su reciente intervención en "La Sexta Xplica", entrando a la confrontación sobre los problemas de vivienda y trabajo para los jóvenes. Quiso expresar Gonzalo Bernardos que el análisis no es tan simple como piensan algunos, y que los jóvenes también tienen su cuota de responsabilidad.

Bernardos apuró su mensaje hasta el punto de lanzar un mensaje de que los jóvenes hoy en día son gastizos y consumistas, y no piensan en ahorrar. Los comparó incluso con los jóvenes de su época. "Nosotros nos tirábamos horas charlando con una coca-cola", dijo. Ese discurso, poniendo el foco en las comodidades de los jóvenes de hoy en día y su gasto en ocio y viajes, le sirvió para que se alborotase la bancada del programa poblada de tertulianos representantes del mundo joven, que defendían el elevado coste de la vivienda y los bajos salarios como grandes rémoras.

"Los jóvenes españoles no vamos a los bares y los restaurantes a gastar el dinero porque no lo tenemos, si lo tuviéramos estaríamos viajando y yendo a los restaurantes", afirmó una de ellas. Momento en el que Gonzalo Bernardos se encendió: "¿Cómo que no? ¡Venga, hombre!", replicó en tono elevado.

Igualmente, esas opiniones le valieron la confrontación por parte de los tertulianos situados al lado más izquierdo del espectro ideológico. Como la sindicalista Afra Blanco, que, sin citarle, le acusó de demonizar a los jóvenes.

En cualquier caso, el análisis de Gonzalo Bernardos vino a poner sobre la mesa algo que muchos no se atreven a poner. Y es que los jóvenes, fruto de la evolución de los tiempos, gastan mucho más dinero que antes en ocio y comodidades, y se ha mermado así la cultura ahorrativa. Sin embargo, se trata de una cuestión controvertida y que admite numerosos matices.