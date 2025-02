Ikea arrasa con su armario para abrigos: tiene el truco japonés para que ocupen menos espacio colgados

Práctico y decorativo a la vez, este armario de Ikea seducirá a los propietarios de espacios pequeños. Descubre por qué deberías acogerlo en tu casa cuanto antes... Si busca inspiración para su hogar, ha llegado al lugar adecuado con la marca sueca. Ikea tiene miles de productos que se adaptan a todos los presupuestos y gustos.

Sea cual sea el motivo que le lleva a comprar en Ikea, puede estar seguro de encontrar siempre el objeto o mueble adecuado a sus necesidades. Cuando empieza un nuevo ciclo, generalmente queremos cambiar muchas cosas de la casa.

La mejor manera de empezar de cero con un hogar de aspecto renovado es terminar las rebajas en la marca escandinava. Pero que no cunda el pánico si te has perdido alguna gran oferta. Los precios bajos de Ikea están disponibles todo el año. Sobre todo si formas parte del programa de fidelización de la marca. La marca es especialmente popular entre los clientes por sus numerosos sistemas de almacenamiento. Los espacios pequeños, por ejemplo, tienen necesidades específicas. Vivir en un estudio o en un piso que no ofrece muchos metros cuadrados suele ser un quebradero de cabeza para amueblar. Y no siempre es fácil multiplicar los sistemas de almacenamiento.

Excepto cuando son ingeniosos. Es el caso de este armario GLAMBERGET, que responde a las necesidades específicas de los dormitorios pequeños. Inteligente y bien pensado, este mueble diseñado por Mikael Axelsson para Ikea tiene varias ventajas. En primer lugar, su estructura de pino macizo y sus líneas limpias facilitan su integración en cualquier lugar.

Encaja tanto en un ambiente contemporáneo como en un hogar más vintage. La ventaja de este armario es que se abre por los dos lados. Así que no necesita puertas voluminosas que puedan estorbar.

En su lugar, esta referencia de Ikea tiene puertas correderas montadas sobre guías. Las puertas están bellamente decoradas con láminas de melamina negra para acentuar su aspecto chic. Gracias a su ingenioso diseño, este mueble cabe incluso en los espacios más reducidos. Ten en cuenta que este armario también puede utilizarse como separador de ambientes, para dividir un dormitorio en dos o para separar una zona de estar de una zona de dormitorio en un estudio o apartamento de una habitación. Otra característica práctica son los dos estantes ajustables y la barra de colgar, que pueden utilizarse para organizar sus pertenencias.

Por último, este mueble cuenta con ganchos laterales. De ellos podrá colgar sus bolsos, bufandas, collares y colgantes. Además, gracias a su superficie perfectamente plana, también podrás guardar cajas de almacenaje. Como todos los muebles de Ikea, este armario se vende en un kit fácil de montar. Hasta el precio. El mueble de tres puertas mide 117 x 63 x 150 cm y está disponible en Ikea por 349 euros.