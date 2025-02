El increíble aspecto de Lucía tras su salida de GH Dúo: "Hay cambios en mi vida"

María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez abandonaron hace unas semanas la casa de 'GH DÚO' tras su estancia como clientas 'VIP' en el hotel de la prueba semanal. La relación de las dos concursantes no fue nada buena.

Para María Jesús Ruiz, Lucía había hecho unos comentarios al entrar en la casa que no le habían gustado y que por ello no le había caído bien. En respuesta la llamó 'choni de cloaca'. Lucía reaccionaba sorprendida ante lo que estaba escuchando y la tensión estallaba. Ambas discutieron por los comentarios sobre sus hijos. Lucía aseguró que había entrado al reallity porque era corto y no quería separarse muchos meses de su hija. María Jesús interpretó que con ese comentario la llamaba a ella mala maldre.

Tras el paso por la casa de Gran Hermano, Lucía ha decidido hacer un cambio en su vida. Estaba deseando volver a su rutirna y sobre todo volver a pasar tiempo con su hija Mía.

Nueva etapa, nuevo look. "Ya sabéis que cuando hay cambios en mi vida me gusta cambiar mi pelo así que este es mi nuevo look", expilcaba a sus seguidores en Instagram. "Estás increíble", le comentan sus seguidoras.

La última edición de 'Gran Hermano Dúo' (GH Dúo) de Telecinco, que comenzó el 11 de enero de 2024, ha experimentado varios cambios significativos en su formato y dinámica. El 6 de febrero de 2025, el programa anunció un cambio en su estructura, pasando de una competencia por parejas a una individual. Este cambio ha alterado las dinámicas dentro de la casa, con los concursantes ahora compitiendo de manera individual por el premio final.