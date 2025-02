Preocupación por Beatriz Trapote tras su diagnóstico médico: "Los pulmones"

El clan Ubrique vive malos momentos. Beatriz Trapote se ha visto obligada a acudir a urgencias a las dos de la madrugada. La exconcursante de 'Supervivientes' padece de problemas respiratorios y no es la primera vez que acaba en el hospital por una insuficiencia. La complicación de un simple resfriado puede ser muy perjudicial para ella, que a mitad de la noche ha sufrido una nueva crisis por la que ha tenido que salir corriendo al hospital para que le administren "medicación con inhaladores específicos para los pulmones", informan desde Outdoor.

"Anoche tuve que ir de nuevo a urgencias, la flema se me complicó y no podía respirar", ha comunicado a través de sus historias de Instagram, desde donde tras la preocupación generada, ha compartido su diagnóstico. A pesar de continua con bastantes síntomas, la mujer de Víctor Janeiro ha recibido el alta y se encuentra en casa y algo mejor. Allí, gracias a la cámara antioxidante que instalaba hace unos meses en su dormitorio y al nuevo tratamiento que le han pautado, reconoce haber notado cierta mejoría.

Trapote necesita "continuos baños de plasma" con este revolucionario aparato que "genera una carga directa de partículas que me ayudan a respirar mejor y a evitar la congestión de los resfriados, que para los asmáticos normalmente se nos complican por la hipersensibilidad de nuestros bronquios". "A mí me ayuda muchísimo. Me hago 3 sesiones al día y mantengo la habitación limpia y libre de virus para que el aire que respire me ayude a regenerar mis células". La periodista, que ha perdido la voz y no puede hablar a duras penas, ha querido comunicar a sus seguidores su "último parte médico".

Preocupación por el estado de salud de la cuñada de Jesulín de Ubrique: "Los pulmones" / INSTAGRAM

"No tengo fiebre, ya respiro muy bien. Por la noche tosía tanto y con tanta flema que me quedaba cogida", dice mientras se toca el pecho y hace alusión a la falta de aire que tenía. "A las dos de la mañana preferí irme a urgencias... qué gripazo", comenta mientras revela su diagnóstico médico y revela que la abuela Carmina, que pasaba las Navidades ingresadas también por problemas respiratorios, "también ha caído" y "sigue con mucha fiebre". "Ahora es ella la que me preocupa", ha señalado sus seguidores tras hablar de su mejoría. "Está fastidiada, tiene 72 años y también tiene problemas respiratorios". La creadora de contenido, que se está protegiendo con mascarilla y guantes para evitar contagiar a otros miembros de su familia, ha querido aprovechar la ocasión para hablar de la importancia de estos sistemas de protección individual, que ayudan a prevenir contagios. Y es que, en casa de los Janeiro Trapote, primero enfermó Brenda, la benjamina de la familia, que acabó transmitiendo la gripe a sus padres y estos a la madre de Beatriz, que ha ido a visitarles unos días a Jerez.