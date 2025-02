Amor Romeira da el salto a Hollywood: así ha sido su desconocido trabajo en la nominada "Emilia Pérez" sustituyendo a Karla Sofía Gascón

Emilia Pérez se ha convertido en todo un fenómeno que no para de acaparar titulares. Por un lado, su indiscutible éxito en taquilla y galardones, ya que parte como una de las claras favoritas para la edición de los Oscar de este año con más de una decena de nominaciones.

Por otro lado está todo la polémica de Karla Sofía Gascón y su cancelación en la promoción de la película por sus polémicos mensajes en redes sociales.

Lo que hasta ahora ha sido desconocido es que Emilia Pérez podría haber sido Amor Romeira, como lo lees. El papel que finalmente ha interpretado Karla Sofía Gascón podría haber sido protagonizado por nuestra queridísima Amor Romeira: "Yo hice la prueba, me mandaron la separata y envié los vídeos", ha contado en el programa de Telencino Fiesta, donde colabora los fines de semana.

Y es que no es la primera vez que Amor se presenta a un casting para interpretar una película, coincidiendo además en varias ocasiones con Karla Sofía o con Jedet: "Hubo una película a la que nos presentamos las tres y al final quedamos Jedet y yo, pero la cogieron a ella, a ver si a la tercera ya me toca a mí".

Amor, que tiene innumerables dotes artísticas, ha querido mostrarle a sus compañeros su habilidad para interpretar papeles recreando en el plató de 'Fiesta' el casting que hizo para la película por la que Karla Sofía fue nominada a los Premios Oscar.

Con un talento impresionante, Amor ha interpretado la separata que le enviaron cuando decidió postularse para el papel. Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' han quedado completamente impresionados con el talento de su compañera: "Me has dejado totalmente enganchada, la película no la he visto aún pero tú me tenías completamente embobada", confesaba la presentadora.

Afectada por Anabel Pantoja

Amor Romeira es íntima amiga de Anabel Pantoja y en Fiesta ha ontado cómo están siendo para ella estos días tan complicados: "Lo llevo bien y mal porque la amistad para mí no es algo parcial, para mí hay que estar siempre en lo bueno y en lo malo. Todo esto lo he vivido muy mal porque yo también tengo un sobrino pequeñito y me pongo en la situación y se me parte el alma. También hay una parte de indignación por todo el revuelo que se ha creado, por todas esas acusaciones, porque asociar el nombre de mi amiga Anabel con el maltrato infantil es algo muy fuerte".