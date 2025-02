Emma García para Fiesta al desvelarse al desvelar un detalle del ingreso de Alma Pantoja: "Es que esto es muy fuerte, lo que ocurre en el interior de ese Hospital Materno Infantil "

Hasta 'Fiesta' ha llegado una información exclusiva que tiene como protagonistas a Anabel Pantoja y a su chico, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez. Tal y como ha explicado Marisa Martín Blázquez, durante el ingreso de la pequeña Alma en el hospital materno infantil de Gran Canaria ocurrió algo "muy grave" que supuso sin duda un momento muy desagradable para la pareja.

La colaboradora de 'Fiesta' ha contado que en los primeros días del ingreso de la pequeña Alma, cuando todo eran aún incógnitas en torno al estado de salud de la bebé, alguien trató de fotografiar no solo a los acompañantes de Anabel y David, si no también a la pequeña Alma: "Durante la estancia de Anabel y David en el hospital por el ingreso de su hija Alma ocurrió algo muy desagradable para la pareja. Cuando un amigo de Anabel entraba en la sala en la que ellos estaban se percata de que una persona del centro hospitalario estaba tomando fotografías de los amigos famosos de Anabel que habían ido a visitar a la influencer. Inmediatamente lo que hizo fue captar una fotografía de esta persona para que su testimonio no quedara simplemente en su palabra, si no que hubiera una prueba gráfica de ello. Pero la historia no queda ahí. Anabel llegó a enterarse de que alguien de ese centro, no sabemos si la misma persona, intentó también captar imágenes de su hija".

Amor Romeira, íntima amiga de Anabel, fue una de las personas que acudieron hasta el hospital materno infantil de Gran Canaria para apoyar a la influencer en esos complicados momentos. La colaboradora de 'Fiesta' ha aportado nuevos datos sobre la información de Marisa Martín Blázquez no sin antes pedir un reconocimiento justo para el hospital que trató a la pequeña:

"El centro se portó estupendamente bien con ellos y con la niña, pero sí que es verdad que hubo una persona que trabaja dentro del centro que se dedicó a grabar a los amigos y sacar las imágenes a los medios que estaban en la puerta del hospital".

Adiós a David Rodríguez

A principios de noviembre, semanas antes de convertirse en padre de su primera hija con Anabel Pantoja, David Rodríguez aparcaba sus compromisos profesionales como fisioterapeuta en una conocida clínica de Córdoba -regentada, por cierto, por Mariló de la Rubia, examiga de Isabel Pantoja- para instalarse en Gran Canaria junto a la influencer en la recta final de su embarazo.

Han pasado tres meses y, a pesar de la 'pesadilla' que está viviendo la pareja ante la investigación de la Justicia Canaria por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su pequeña Alma cuando ingresó de urgencia en el hospital el pasado 11 de enero, y de que el foco esté puesto en el cordobés por ser él quien estaba con la menor cuando sufrió la "crisis", David ha tenido que decir adiós a Anabel y a su niña.

Este domingo, una vez agotadas 10 de las 16 semanas de la baja de paternidad -que se ampliarian con los 18 días que su hija estuvo ingresada- el joven ha regresado a su Córdoba natal acompañado por sus padres, ya que debe volver a su puesto de trabajo.

Un viaje previsto con anterioridad y que nada tiene que ver con los rumores de crisis que rodean a la pareja a raíz del problema de salud de su bebé -se especula que en su declaración ante el juez el fisioterapeuta habría intentado señalar a la prima de Kiko Rivera relatando episodios vividos en su casa-, pero que resulta especialmente llamativo que se produzca precisamente en este momento en el que está siendo más cuestionado que nunca y en el que su relación con Anabel no atravesaría su mejor momento.

De ahí su llamativo cambio de actitud ante las cámaras a su llegada al aeropuerto de Sevilla para poner rumbo a Córdoba junto a sus progenitores. Si en Gran Canaria se ha dejado ver sonriente, tranquilo e incluso bromista con la prensa a pesar de estar siendo investigado por la Justicia, en su vuelta a casa se ha mostrado muy serio, esquivo y sin poder ocultar su preocupación, dejando en el aire cómo se encuentra y qué hay de cierto en su distanciamiento de la influencer.

Ahora toca volver al trabajo y retomar poco a poco la normalidad a cientos de kilómetros de Anabel y de su hija Alma. Una prueba de fuego para la pareja, que ahora debe afrontar separada su estrategia de defensa de cara a la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil. Este sería otro de los motivos por los que David ha regresado precipitadamente a Córdoba, ya que en los próximos días tendría previsto reunirse con Mariló de la Rubia, que le ha ofrecido su ayuda y su asesoramiento con médicos de todo tipo de disciplinas -como neurólogos, pediatras, psicólogos, o traumatólogos- a su servicio para probar que es un buen padre y que no habría provocado las lesiones que presentaba su pequeña cuando ingresó en el hospital.