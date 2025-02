Estallan contra Matamoros por aparecer en la gala de los Goya: "Si me invita la organización de una gala como esta, por supuesto que voy"

Crtíticas a Anita Matamoros por lo ocurrido en la gala de los Goya. En esta ocasión, la hija de Makoke ha sido duramente criticada por acudir junto a otras influencers a los Premios Goya. Esta ha sido su primera vez, tal como ella ha compartido de lo más ilusionada, aunque su aparición no haya sido entendida en las redes y haya tenido que defenderse en público y dar explicaciones, informand esde Outoddor.

a polémica ha estado servida después de que la influencer compartiese en su perfil oficial de Instagram cómo ha sido su experiencia en Granada y en ver desde dentro y por primera vez esta 39ª edición de los Premios Goya. "Emocionada", era la palabra con la que la hermana de Laura Matamoros describía esta experiencia antes de leer los comentarios y las críticas recibidas.

Anita Matamoros ha acudido junto a otras influencer para vivir esta fiesta del cine, pero su presencia en los Premios Goya no ha gustado a todos. "No pintáis nada de nada", "no os metáis en profesiones ajenas", "puro postureo", le han llegado a decir sus seguidores. "Explico mi opinión desde el más profundo respeto", ha contestado la influencer dado el revuelo que se ha montado con su presencia en esta gala.

"Quien quiera que entienda", ha comenzado diciendo la hija de Makoke acerca de por qué tiene tanto derecho a acudir como influencer a los Premios Goya. "A mí me gusta dar visibilidad al arte, me encanta al cine, admiro todas las partes de una película", ha reconocido para justificar su presencia en este acto. La hermana de Laura y Diego Matamoros es consciente de que por su exposición pública es objeto de críticas, pero en esta ocasión no le han parecido nada justas. "Si me invita la organización de una gala como esta, por supuesto, que me hace mucha ilusión y que voy a asistir. Acudo como espectadora para aprender y así después poder trasladarlo a mis contenidos", ha respondido Anita Matamoros a sus seguidores.

Boda

Hace unos días, Divinity informó en exclusiva de que Irene Matamoros, la hermana pequeña de Diego y Laura Matamoros - y la más desconocida junto a Lucía de los hijos de Kiko Matamoros y Marián Flores - , había anunciado su boda con su novio, Pedro Romero, en su cuenta oficial de Instagram. Una noticia que le dio a sus hermanos el Día de Reyes, pero que no ha llegado hasta su hermana por parte de padre, Anita Matamoros, que se ha mostrado muy sorprendida por este tema cuando le han preguntado en un photocall. "Te vas de boda este año, ¿no?", le preguntaba el reportero de 'Europa Press' a la influencer en la alfombra roja de los Premios Next Generation Men's Health, dejándola totalmente sorprendida porque ella pensaba que se refería a la boda de su madre, Makoke, con su novio Gonzalo y que esta boda todavía no había sido anunciada (aunque en realidad la pareja lo contó en una visita a '¡De viernes!' la primera semana de enero): "¿Se ha conocido que me voy de boda este año?".

De repente, Anita ha comenzado a reírse y ha comentado: "¡Ah, claro, claro, sí, sí! Es que no sabía si iba a ser este año o al año siguiente y no quiero cag*rla". "Entonces contenta por tu hermana, ¿no?", le ha preguntado al periodista, ante lo que la influencer ha abierto mucho los ojos y ha dicho: "¿Por mi quién?". "Por Irene", le respondía él, haciendo que a ella le entrase la risa porque no entendía lo que le estaban preguntando: "¿Quién se va a casar?".