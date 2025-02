La inesperada actriz que ha dicho "sí" a interpretar a Belén Esteban en una serie sobre su vida: "Un sueño y dirigido por Almodovar"

Belén Esteban es uno de esos personajes que son historia viva de la pequeña pantalla. Desde que diera el salto a la pequeña pantalla tras salir a la luz su relación con Jesulín de Ubrique, la madrileña se ha convertido en una imprescindible de la televisión.

A sus espaldas una larga trayectoria como colaboradora que se ha gestado en algunos de los platós más emblemáticos de cadenas como Telecinco o Antena 3 y a las órdenes de presentadoras como Ana Rosa Quintana o la desaparecida María Teresa Campos.

Y es que a finales de los 90, una jovencísima Belén Esteban empezaba en esto de la televisión sin imaginar que acabaría siendo una de las figuras más conocidas de la televisión y que dejaría incluso frases que son ya parte del imaginario colectivo de gran parte de la sociedad como la manida "Andreíta, cómete el pollo" o el clásico "Yo por mi hija ma-to".

Con tantas perlas y tantos pasajes de su vida televisados, parece que a la colaboradora solo le queda dar forma de biografía a su historia. Y es que a pesar de que no hay nada en firme, mucho se habla de la posibilidad de que la 'princesa del pueblo' pueda llegar a tener su propia serie. Pero, ¿quién interpretaría a la de Paracuellos? las quinielas están abiertas.

Biopic

A pesar de que no hay ningún proyecto en firme ni nada cerrado, Belén Esteban ha revelado en más de una ocasión en los últimos meses que le encantaría que se hiciese una serie sobre su vida. Después de abordar a Juan Antonio Bayona en 'Los40 Music Awards' para preguntarle si él dirigiría el biopic, y de confesar que le encantaría que fuese Ester Expósito quien diese vida a su personaje en su etapa de juventud, este fin de semana ha sido Pedro Almodóvar el que ha dejado la puerta abierta a ser el director de la hipotética docuserie. "Estos dos próximos años estoy muy ocupado, pero si me espera me lo vuelvo a pensar" apuntaba entre risas durante la entrega de los Premios Feroz.

Ahora, una nueva candidata se postula a interpretar a la colaboradora en la pequeña o gran pantalla. La mismísima Ester Expósito ha sido la que no se lo ha pensado ni un momento y se ha mostrado encantada con la idea de hacer de la princesa del pueblo en una serie sobre su vida.

De hecho, la actriz de Élite iba más allá apuntando a que sería un sueño, mas aún si estuviese Pedro Almodovar al frente del proyecto. "Me encantaría, sería un sueño... Y dirigido por Almodóvar, imagínate", declaró Ester Expósito en la alfombra roja de los Premios Goya. Además, ha asegurado que "no lo he hablado con ella. La conozco, pero no la he visto desde que ha dicho eso, pero vamos a ponernos a ello...".