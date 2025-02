Este es el inesperado tipo de relación que José María Almoguera quiere tener con María la jerezana al salir de GH Dúo: "Sigue enamorado de su ex"

José María Almoguera sigue adelante con su incipiente relación con María la jerezana, su compañera de concurso con la que ha protagonizado más de un momento de pasión y con la que al principio empezó manteniendo un romance secreto en la casa. Y es que a pesar de que sus compañeros de concurso especulaba sobre la poisibilidad de que entre ambos existiera algo más que una amistad, no llegaban a confirmar del todo sus sospechas hasta que ambos lo hicieron público en mitad de una gala.

Con un beso dieron a conocer al resto de habitante de la casa que ambos estaban empezando una relación especial a la que aún no han puesto nombre. Por el momento, ambos se están dejando llevar aunque no sin dudas por cómo continuarán su romance cuando salgan del conccurso.

Sobre esto, la pareja mantenía una conversación en la que el hijo de Carmen Borrego llegaba incluso a plantear una relación abierta para poder mantener su idilio con la jerezana. No obstante, la exconcursante de GH no estaría por la labor de mantener con el técnico de sonido ese tipo de relación. A esto, se suman las dudas de la concursante sobre si José María ha cerrado del todo su historia con Paola Olmedo, su exmujer. ya que en más de una ocasión, este ha confesado que se separó de la madre de su hijo Marc estando enamorado.

"Enamorado de su ex"

La convivencia en la casa de Gran Hermano Dúo avanza y los primeros problemas en la relación entre José María Almoguera y María no han tardado en aparecer. En esta ocasión ha sido el 'fantasma' el Paola Olmedo el que ha sobrevolado la relación de la pareja haciendo dudar a 'la jerezana' sobre si el hijo dde Carmen Borrego si o no enamorado de su ex mujer.

"Creo que le voy a preguntar si sigue enamorao de su ex mujer, te imaginas que me dice que sí" dudaba María en el confesionario. Tras escuchar como José María le explicaba a sus compañeros cómo conoció a Paola y cómo surgió el amor entre ellos, María le reconocía a Marieta que no le gusta escucharle hablar de ella. "Él dice que se separó enamorado, eso me hace que pensar" confesaba María con algunas dudas sobre su relación.

Aunque la pareja sigue pensando si pedir o no la hora sin cámaras para poder disfrutar de algunos momentos de intimidad absoluta, los compañeros de ambos han decidido hacer de 'consejeros del amor' con ellos recomendándoles que sigan disfrutando de los momentos de cortejo como al principio de su historia.

Durante la convivencia, una nueva duda surgía en la pareja al hablar sobre si estarían dispuestos a tener una relación abierta o no. Ante la sorpresa de María, José reconocía ante sus compañeros: "Una relación a distancia la única forma de mantenerla es abierta". Ante esta afirmación, la 'jerezana' se mostraba visiblemente incómoda sentenciando: "Igual no somos tan compatibles como yo me creo". Manteniendo una de las conversaciones más importantes para su relación en el futuro, el hijo de Carmen Borrego terminaba reconociendo algunos de sus miedos más personales: "Yo no quiero que vengas a Madrid, la cosa no salga bien y luego me eches en cara quee dejaste todo por mí. Eso me da mucho miedo".