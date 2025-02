Isa P toma una drástica decisión tras lo ocurrido con su pelo "400 euros"

Isa Pantoja ya ha entrado en el quinto mes de embarazo y podría saber el sexo del bebé que espera junto a Asraf Beno, pero todavía no conoce esa información y ha querido explicar el porqué en 'Vamos a ver', el programa en el que colabora. Cuando se supo que estaba embarazada, la exconcursante de 'Supervivientes' confesó que su deseo era tener otro niño, pues ya es madre de un chico, Albertito Isla, que tiene diez años y que es fruto de su relación con Alberto Isla. Su pareja prefiere tener una niña, pero sus seguidores creyeron que la que había cumplido su deseo había sido Isa porque el hermano del exconcursante de 'GH DÚO', Anuar Beno, comentó que en una alfombra roja estaba deseando darle la bienvenida al bebé. Al hablar en masculino y debido al avanzado estado de gestación de la prima de Anabel Pantoja, muchos entendieron que estaba confirmando que la familia ya sabía el sexo del bebé y que se trataba de un niño.

A Isa le pusieron estas declaraciones de su cuñado en 'Vamos a ver' y comentó entre risas que su cuñado estaba hablando en masculino genérico y que solo uno de sus mejores amigos, Germán, conoce el sexo de su bebé. "Se supone que íbamos a hacer una fiesta de revelación de género", comenzó explicado la hija de Isabel Pantoja, que aclaró que no iba a utilizar los colores rosa y azul para tratar de combatir los estereotipos de género.

"Como la situación estaba como ya sabéis tampoco me parecía el momento como para hacer la fiesta, entonces ni siquiera sé si lo haré o no", comentó hace un par de semanas en su programa, justo antes de que se supiera que su prima y el novio de esta, David Rodríguez, están siendo investigados judicialmente por un presunto delito de "maltrato infantil". En aquel momento, la influencer también confesó que estaba deseando conocer el sexo de su bebé y recordó que tenía "su preferencia", pero que, "a la vista de lo ocurrido", su mayor deseo era que llegase con salud: "Yo lo quiero saber ya en verdad, pero con esta situación de lo que ha pasado con mi sobrina no hemos pensado en nada".

Manuel Riu / Jota Caral

"A lo mejor puedes saberlo sin montar la fiesta", le dijo Marta López, ante lo que Isa Pi comentó que no quería renunciar a esta celebración porque no pudo vivirla con su primer embarazo: "Yo siempre me acuerdo de que mi primer embarazo no fueron unos meses super bonitos como yo quería, por eso este embarazo quería vivirlo de manera diferente".

Isa P continúa feliz con su embarazo y poco a poco van pasando los días. Su bebé va creciendo y ella está de lo más feliz.

