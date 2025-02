Javi Poves, el mediático terraplanista, discute con varios colaboradores de 'Espejo público' al exponer su teoría: "Hay que ser muy 'toli' para creerse algo así"

Javi Poves, entrenador de fútbol y defensor de la teoría de la Tierra plana, ha vuelto a ser protagonista en 'Espejo Público', donde ha hablado sobre el impacto de sus declaraciones en su vida personal y profesional: “En España la gente que está buscando sobre el tema en internet se ha quintuplicado”. Según señala, su reconocimiento público ha crecido en los últimos meses. Además, reafirmó su postura al afirmar que no cambiará de opinión hasta que vea “cómo se curva el agua en los océanos”.

Las declaraciones del técnico también han generado repercusión en el equipo de fútbol al que entrena. Según la community manager del club, el volumen de mensajes y comentarios en redes ha aumentado desde que Poves comenzó a hablar públicamente sobre el terraplanismo. Algunos seguidores incluso han relacionado su postura con su papel en el fútbol. En este contexto, el entrenador comparó la Tierra con un balón de fútbol, asegurando: “A ver si alguien encuentra la posibilidad de que en una esfera se encuentre el agua girando por fuera y una bola loca girando por el universo, hay que ser muy ‘toli’ para creerse algo así”.

A pesar de la controversia, Poves sostiene que su posición no le ha generado ingresos adicionales ni ha cambiado su relación con los jugadores. “Soy un chico de la calle que se hace preguntas y esas preguntas cada vez se la hacen más personas a nivel mundial”, comentó en el programa. También negó haber sufrido rechazo en su entorno y, por el contrario, afirmó haber recibido apoyo: “Sería estúpido pensar que hay un cambio de conducta hacia mí. Al revés, han venido cientos de personas al lugar donde desarrollo mi actividad a darme apoyo”.

Durante su intervención, Poves también destacó que no ha recibido respuestas contundentes por parte de la comunidad científica y mencionó que altos cargos del ejército han contactado con él debido a ciertas patentes militares basadas en la premisa de que la Tierra es plana. “Estoy diciendo cosas que llevan sobre la mesa mucho tiempo. Me tienes que agradecer que tú te estés enterando de esto gracias a mí”, le dijo al periodista Ángel Antonio Herrera. Asimismo, contó que su pareja, arquitecta, comparte su opinión sobre la forma de la Tierra. Por su parte, el colaborador del programa Juan Soto Ivars restó importancia a la polémica, ironizando al decir que “a mí me da igual que la tierra sea redonda o sea plana, me importa un carajo. Yo con no volcar al final del día…”.