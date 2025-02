Joaquín Padilla emite un comunicado por lo ocurrido en su último concierto: "Se puso hasta arriba de gente y que no pararon"

Joaquín Padilla sigue al frente de la banda en la edición diaria de La ruelta de la suerte, pero el cantante es todo un terreno que no para y un sinfín de proyectos. Uno de los proyectos más conocidos de Padilla, que se dio a conocer como el cantante de Iguana Tango, es el dueto que actualmente conforma con su mujer. 'Entrelazados' es un proyecto en el que ambos participan desde diciembre del año 2019, aunque después le siguió un año de pausa y de cancelación de la gira que tenían programada. Su historia de amor está marcada por la casualidad, tal y como algunos de ellos muestran: "Con 12 años de diferencia a Chus le tocó concursar también en el equipo azul como a mí en esta ocasión en Pasapalabra. ¿No es eso estar entrelazados?".

Además, es el creador de la ópera-rock "Legado de una tragedia", en la que contó con las voces e instrumentos de varios músicos de renombre del rock y heavy en España.

En sus redes sociales ha anunciado una noticia muy especial. Y es que ya se van confirmando fechas y ciudades para su gira de 2025. "Ya empezamos a cerrar fechas para la gira 2025 y no puedo estar más feliz. Y por lo que vemos va a estar muy repartido por toda España, voy a volver a ciudades que hacía tiempo que no iba. Pronto empezamos a anunciarla. Me muero de ganas!!".

Jota Caral / Manuel Riu

Y eso no es todo. Padilla también teabaja en un proyecto en el que está inmerso desde el pasado mes de septiembre. "Atentos, porqué muchos jueves estaremos tocando éxitos de los 70, 90, 80 y 2000 en español el inglés en la terraza del Ginkgo Restaurante & Sky Bar", un espacio único con las mejores vistas de Madrid. Este bar se encuentra en la azotea del VP Plaza, en la Plaza de España de la capital.

Un trabajo con el que seguirá en 2025. "Que tal se presenta la semana? Yo arranco aquí en el estudio repasando los clásicos del pop español que haré con mi banda el próximo sábado en Mallorca, en @esmolidescomte con @los40classic.oficial en su fiesta ochentera! Haremos temas de La Guardia, Hombres G, Los Rodríguez, Nacha Pop, Los Secretos, Los Ronaldos, Loquillo… y por supuesto los éxitos de Iguana Tango. Va a ser un fiestón por todo lo alto. Además estará @juanborras___ @dimonicucarell y @txema_sanchez pinchando la mejor música. Tarde o del bueno desde las 18:00 hs. Tengo muchas ganas de veros allí!!", comentaba.

Además, también en sus redes sociales, ha hecho una confesión sobre sus años en La ruleta de la suerte. "Mi sueño y yo os damos los buenos días a todos. Aquí ando en el camerino apunto de empezar otro programa de @laruletadelasuerte . Más feliz que una perdiz a pesar del madrugón… esto de cantar a las 9:30 de la mañana…. Mira que llevo años, pero no me acostumbro!! Aaaaaagghhh! Menos mal que me encantaaaaaaaa".

Comod ecíamos antes, Padilla no para y ya ha vuelto a girar con su bada. El último bolo ha sido un concierto de los 40 classic en el que el cantante no podría estar más contento.

"Espectacular lo vivido este fin de semana en Mallorca en la Fiesta Ochentera de @los40classic.oficial . En un lugar precioso @esmolidescomte donde nos trataron increíble (imprescindible ir a comer allí si pasáis por la isla!) con una sala de conciertos muy chula que se puso hasta arriba de gente, que estuvo entregada toda la noche, y que no pararon de cantar todas y cada una de las canciones del repertorio. Y si encima tienes con compañeros de viaje tan enrollaos como @juanborras___ con quien acabamos charlando horas sobre la música, los productores (Rick Rubin rules!) y la vida en general o @dimonicucarell la noche es perfecta. Gracias a toda la gente de @los40_mallorca en especial a su coordinador Jose Miguel Vera por cuidar de nosotros tan bien. Eres un crack amigo. Por cierto, quiero mencionar a los chicos de Sonido, porque trajeron un equipazo, fueron súper profesionales, y nos hicieran sonar como nunca. No recuerdo la empresa de Sonido pero Ozzy (que así se llama el técnico de sonido), hizo un trabajo impecable. Así da gusto. Chapó", ha contado.