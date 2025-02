Malas noticias para aquellos que tiene un sueldo menor a 1.400 euros: esta es la pensión que van a recibir

Los más de diez millones de pensionistas que viven en España cobrarán esta semana la nómina de sus prestaciones con la subida que les correspondería para este año. Un 2,8% superior en el caso de las contributivas y de entre el 6 y el 9% en el caso de las mínimas o las no contributivas. La orden de pago está dada, confirmó ayer el Gobierno. No obstante, una vez que el Congreso ha tumbado el real decreto-ley del Ejecutivo que incluía, entre otras decisiones, esa revalorización, en la nómina de febrero las prestaciones bajarían y volverían los importes de 2024 si en este tiempo el Consejo de Ministros o el Parlamento no toman medidas extraordinarias para evitarlo.

Cada mes la Seguridad Social, a través de las entidades bancarias, abona las pensiones. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguraron que "el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ley ha estado vigente hasta hoy (por ayer)". PP, Junts, Vox y UPN, cuyos votos han frenado el llamado decreto omnibús en el Congreso, "tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero", expusieron esas fuentes ministeriales.

Manuel Riu

A partir del año 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación contributiva será el cociente que resulte de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

Si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar, el período de determinación de la base reguladora (BR) no puede retrotraerse al momento en que cesó la obl igación de cotizar.

Para aquellas personas a las que les sea aplicable la legislación anterior a 1-1-2013, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la LGSS, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se toman por su valor nominal.

Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde el mes a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el período a que se refiere el párrafo anterior.

Respeco a cuánto va a percibir el futuro pensionista una vez que llegue a la ansaida jubilación, aquellos que han tenido un salario medio de 1.200 euros mensuales, la base reguladora se calcularía en torno a 1.080 euros.