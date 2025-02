Ana Obregón revienta su propia exclusiva en el programa de Sonsoles Ónega: "Lo que te he contado yo"

Parece que Ana Obregón ha reventado, sin querer, su propia exclusiva. Y lo ha hecho durante su colaboración en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3: "Lo que te he contado yo".

Y es que todo ocurrió cuando estaban tocando el caso de Anabel Pantoja y Ana Obregón aseguró que había hablado con la sobrina de Isabel Pantoja. "Lo está pasando muy mal, por lo que yo le he dicho que lo más importante es que su hija está sana", aseguró la presentadora, pidiendo que "no juzguemos, dejemos que la Justicia haga su juicio",

Por su parte, Sonsoles Ónega aseguró que "en la información del corazón, el límite es la especulación y aquí no se ha especulado" y Ana Obregón le respondió "yo os lo agradezco porque, sabiendo lo que sabíais, jamás lo habéis dicho". En este punto, la presentadora de Y ahora Sonsoles aclaró que no se guardan informaciones "a no ser que afecte mucho a la intimidad".

Sin embargo, Ana Obregón no estaba del todo contenta con la explicación de la presentadora y le soltó "lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado", revelando sin querer que había iniciado una nueva relación.

Novio

Ante estas palabras, la presentadora le preguntó si tenía nuevo novio y Ana Obregón negó a la mayor echando balones fuera.