Ángel Llácer vuelve a Antena 3 pero no a Tu cara me suena: su nuevo proyecto con Pablo Motos

La nueva edición de 'Tu cara me suena' está a la vuelta de la esquina. Gestmusic iniciará pronto las grabaciones de la nueva temporada del talent show musical de Antena 3, y aunque se ha rumoreado mucho sobre quiénes formarán la mesa del nuevo jurado, Àngel Llàcer se ha pronunciado al fin sobre su participación.

Si en la undécima edición tuvo que ausentarse debido a un problema de salud, ahora el actor ha respondido a las preguntas de Jesús Sánchez, más conocido como "El becario centenario", y ante la cuestión de si "¿Nos confirmas que vas a estar en esta edición?", Llàcer respondía que "no he firmado nada". Ante esta afirmación, cabe destacar que YOTELE ha podido confirmar que Àngel Llàcer formará parte del jurado en la nueva temporada del espacio de Atresmedia.

Por otro lado, durante la entrevista ha hablado de este estado de salud, afirmando que "estoy bien, estoy muy recuperado, estoy contento y de muy buen humor, que es lo más importante, porque pensaba que a lo mejor me quedaba un poco casi tocado, pero no, la verdad es que estoy súper contento". Finalmente también ha hablado de este momento tan complicado de su vida, y ha agradecido todo el apoyo recibido en esos momentos: "Es una cosa que me sorprendió muchísimo, la verdad, porque de golpe vi que la gente me quería mogollón y que se alegra y que no sé qué. Es decir, que recibo un cariño enorme, o sea, es una cosa que me ha sorprendido muchísimo".

Nuevo proyecto

Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿cuándo volveremos a ver a Ángel Llácer en antena? Pues será uno de los invitados esta semana a El Hormiguero. "Recibimos a nuestro compañero, el actor y director teatral Àngel Llàcer. Con él charlaremos de cómo se está recuperando de sus problemas de salud, tras la grave infección que contrajo hace un año durante un viaje por Asia. Además, pronto veremos a Llàcer retomando su papel de presidente del jurado de la nueva edición del exitoso programa Tú Cara Me Suena.", aseguran.

Una semana con rostros conocidos y novedades en el programa de Motos. Hoy, por ejemplo visitará el plató la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé. "La popular doctora, cuyo podcast en español figura entre los diez más escuchados de Spotify, es además una escritora de éxito ya que sus libros han sido publicados en cuarenta países y traducidos a veinticinco idiomas. Su último libro, “Recupera tu mente. Reconquista tú vida” nos habla de cómo rescatar la atención perdida en un mundo distraído e hipercontectado".

La semana la cerrará el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Nos viene a ver el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy para presentarnos el libro “Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy”, que edita el Congreso de los Diputados. El libro recoge una selección de los discursos que pronunció Rajoy en la Cámara Baja siendo presidente del Gobierno entre 2011 y 2018".