David Rodríguez ya no se oculta al destaparse su mala relación con Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja: "Te puedo olvidar"

Tras salir a la luz que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por supuestos malos tratos a su hija Alma, la pareja ha intentado retomar la normalidad a pesar del duro mazazo que llegaba justo después del ingreso hospitalario de su pequeña.

Ahora, tienen que hacer frente a un nuevo revés y es que muchos aseguran que la difícil situación que atraviesa la pareja puede haber hecho mella en la relación hasta el punto de que David y Anabel estarían atravesando una posible crisis.

Pero no solo hay rumores sobre el posible distanciamiento entre la influencer y el fisioterapeuta, también han epezado a sonar con fuerza los comentarios sobre una posible mala relación entre David Rodríguez y su suegra, Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja y que habría acabado saltando por los aires.

David responde

Estar de nuevo en Córdoba con su familia y sus amigos, y haber retomado su trabajo como fisioterapeuta le ha venido bien a David Rodríguez. Y a pesar de su tristeza por haber tenido que separarse durante varios días de Anabel Pantoja y de su hija Alma, tomar distancia y volver a su rutina le ha servido para afrontar con una sonrisa las últimas informaciones.

Este lunes, horas después de su regreso al trabajo, Marisa Martín Blázquez revelaba en 'Fiesta' que habría un distanciamiento entre la madre de la influencer, Merchi Bernal, y el cordobés. "Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta porque se ha enterado de que en la declaración que hace David en los juzgados la nombra y a ella no le sienta bien aunque en la declaración de David no hubo intención de dejar mal a Merchi. También se hace referencia a Anabel sin ninguna mala intención y eso tampoco gusta nada a Merchi" ha asegurado.

Además, mientras se insiste en que Anabel y David no estarían atravesando un buen momento -a pesar de que la sobrina de Isabel Pantoja lo ha negado por activa y por pasiva- la influencer y su exmarido, Omar Sánchez, han compartido en sus historias de Instagram la misma letra de una canción de Bad Bunny desde la misma playa canaria con pocas horas de diferencia.

Se trata de un fragmento de 'Baile inolvidable', en la que el puertorriqueño canta "no te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar". ¿Casualidad o algo más en un momento especialmente delicado para Anabel?

Al margen de los rumores sobre su mala relación con su suegra, y de las publicaciones en redes sociales de su pareja y Omar, David se ha dejado ver este martes de lo más sonriente a su llegada al trabajo. Mucho más tranquilo que en los últimos días el fisioterapeuta ha dado los "buenos días" a la prensa, ignorando con indiferencia las preguntas sobre Merchi y sobre su supuesta crisis con Anabel.