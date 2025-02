Este es el día en el que Bertín Osborne tiene pensado conocer a su hijo: "Hay que darlo todo"

El día en el que Bertín Osborne conocerá a su hijo parece que está cada vez más cerca. El presentador a pesar de haber reconocido legalmente a su hijo en común con Gabriela Guillén no ha dado el paso de conocer en persona al pequeño.

Sobre esto se ha especulado desde que se descubrió que el actor sería padre de nuevo, al menos de forma biológica porque a efectos prácticos, negó que fuese a ejercer como tal ya que según él, "no me toca ser padre".

Sin embargo, José Luis López, alias El turronero, parece haberse convertido en el nexo de unión entre Gabriela y Bertín. El empresario, íntimo amigo de ambos, apuesta por poner una fecha en el horizonte en la que se produzca el esperado encuentro entre el presentador y su hijo.

El día más esperado

Las incendiaria declaraciones resonaron con fuerza en numeroso programas y revistas de crónica social, donde se criticó duramente el poco tacto que tuvo el cantante al pronunciar estas palabras.

El Mago Pop llega con su nuevo espectáculo a Madrid y, como no podía ser de otro modo, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder el estreno. Entre ellos, Gabriela Guillén y José Luis López 'El Turronero', que minutos después de que la esteticien revelase que no ha tenido noticias de Bertín Osborne desde la sentencia del juicio por la paternidad del hijo que tienen en común -confesando que el día que se reencuentren le gustaría que fuese sin cámaras- ha insistido en que está convencido de que el presentador conocerá a su hijo antes de lo que pensamos.

"No, en absoluto, todo lo contrario, hay que darlo todo" ha reconocido el empresario de Ubrique cuando le hemos preguntado si ha tirado la toalla en su empeño de ejercer de mediador de la expareja, afirmando rotundo que "va a llegar seguro. Ya lo he comentado, seguro" el día en el que el cantante diga que quiere ver al hijo que tiene con Gabriela. "Somos amigos y yo sé cuál va a ser su reacción y sé positivamente que eso se va a llegar a producir porque ahora están las cosas más tranquilas, ha pasado todo -el juicio por la paternidad- y creo que sí, que en cualquier momento será" asegura.

Siempre conciliador, 'El Turronero' confiesa que no le ha sorprendido que la esteticien haya decidido que su hijo lleve su apellido en primer lugar, y el de Bertín en segundo: "Pues no sé, si le han cambiado el apellido, lo han puesto el suyo. Pues nada, pues no tengo ni idea, pero no me sorprende".