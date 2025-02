La exnovia de Iker Casillas se prepara para su salto definitivo a la televisión y se lanza con Supervivientes: "Como manager, os puedo decir..."

Desde que saliera a la luz la relación de un año que al parecer habría mantenido Iker Casillas con una creadora de contenido para adultos, no ha habido una semana en la que no se hayan desvelado nuevos datos sobre la pareja.

Sin embargo, esto no ha hecho mucha gracia al exportero del Real Madrid que ya ha avisado que tomará medidas legales contra la joven catalana de 28 años.

Pero, lejos de amedrentarse, la modelo parece ir a por todas y está dispuesta a contar todos los detalles de su relación con el madridista. De hecho, poco ha tardado en conceder su primera entrevista en De Viernes, donde la influencer admitió estar dolida por sentirse negada por el exportero.

Ahora, los rumores apuntan a que la joven estaría pensando dar el salto al mundo de los realities y con Supervivientes al caer, las quinielas empiezan a arrojar los primeros nombres.

Salto a Supervivientes

Sin miedo a una posible demanda de Iker Casillas por revelar detalles íntimos sobre la historia de amor que presuntamente vivieron durante año y medio, Claudia Bavel ha vuelto a sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para volver a hablar del exportero del Real Madrid y defender su derecho a contar su verdad sin que ello implice vulnerar el derecho al honor o a la intimidad del ex de Sara Carbonero.

La representante de la actriz de cine para adultos, Yola Berrocal, nos ha contado cómo se encuentra tras su última entrevista, revelando además que por el momento no ha tenido 'noticias' de los abogados de Casillas. "Como manager os puedo decir que no os puedo decir... Ella está bien, más tranquila. Es maravillosa, es una persona increíble" ha asegurado, dejando en el aire si el exfutbolista se ha puesto en contacto con ella a través de redes sociales tras las declaraciones de Claudia. "No soy la indicada para hablar de este tema, Los protagonistas son ellos" ha zanjado, dejando claro que prefiere no pronunciarse sobre este asunto.

Sin embargo, como manager de la catalana, Yola ha 'promocionado' sus bondades como posible concursante de la nueva edición de 'Supervivientes': "Como persona sorprende porque es una mujer súper dulce. Además, yo veo que es muy carismática, comunica muy bien". "No sé si irá, pero yo la animaría claro, es que tanto 'Gran Hermano' como 'Supervivientes' son los realities estrella de Mediaset" reconoce.

Lo que sí tiene claro es que no ve a Claudia como tentadora en 'La isla de las Tentaciones'. "No, tentadora no le gusta a ella. Elle nunca, ya, no, no" ha zanjado, insistiendo en que por su faceta "aventurera" la ve más en 'Supervivientes'. "De momento no va, no va, pero a ella le gusta el deporte y son realities muy potentes. Yo la aconsejo. De momento no va, pero si fuera no lo podría decir" confiesa.