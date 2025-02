Marta Peñate, a punto de atropellar a un exconcursante de 'La isla de las tentaciones' con un coche

Dos cortes de un directo de Marta Peñate se han hecho virales en TikTok. En ambos, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' critica a Manuel González por haberle enviado un mensaje al escucharla criticarle en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones 8': "Le pudo la impulsividad y el reventamiento y me escribió. No fue a decir textualmente lo que me escribió, porque no me acuerdo, pero fue en plan: 'Si tú te crees que eres rápida de mente, yo soy más, nos vemos el lunes'. Porque, claro, el pobre ingenuo pensaba que yo iba al debate que iba él, pero es que yo me iba a Estados Unidos".

"Amor, no voy a discutir contigo hasta el final", se ha dirigido entonces Marta a Manuel, convencida de que este trozo de su directo le iba a llegar y que así tendría respuesta a su mensaje. La periodista ha defendido que su trabajo es "criticar" lo que sucede en 'La isla de las tentaciones 8' y, por eso, cree que al tentador favorito de Anita Williams no le tendrían que haber molestado tanto sus opiniones sobre su paso por esta edición, en la que ella considera que ha quedado opacado por el brillo de Montoya.

"Manuel siempre tira de las mujeres para tener protagonismo. Cariño, con las mujeres no se juega, a ver cuándo aprendes. Ojalá que te enamores de una tía de verdad y juegue contigo como tú has jugado con todas las tías que han pasado por tu lado", ha continuado diciendo Marta, que está convencida de que al gaditano le molesta que Montoya - que se ha convertido en un fenómeno viral en todo el mundo - esté destacando por sí mismo, por sus reacciones y sus frases: "Manuel pensaba que iba a ser el p*t* amo de la edición y no lo está siendo. ¿Cómo le tiene que jod*r lo que brilla Montoya?".

"Imagínate lo reventado que está Manuel en su casa viendo a Montoya haciendo bolos, saliendo en anuncios, en Estados Unidos, en Francia, en Italia... Y de él se ve una imagen debajo de las sábanas que ni se le ve la cara. Ni te vieron, amor", ha añadido la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Divertido vídeo

Marta Peñate no solo trabaja como colaboradora, también triunfa en redes sociales como influencer. ¿Su secreto? La divertida forma que tiene para promocionar los vídeos de los productos que tiene que mostar. Es el caso de su último Reel en el que aparece con Borja González, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones.

Una promoción en el que la canaria está a punto de atropellar al joven en una divertida secuencia.

Después de hablar del estado de salud de su hijo, el que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su dura realidad como padre tras cogerse la excedencia. Con Ana Solma en el trabajo, el influencer cuenta todos los detalles de su día a día y cómo consigue sacar tiempo para él mismo. A pesar de que el influencer no puede ocultar su sonrisa cada vez que está con su pequeño, lo cierto es que la paternidad es un complicado trabajo que llevar a cabo, ya que su bebé “no puede estar ni un minuto solo”. El exconcursante de ‘LIDLT’ muestra, con todo detalle, las difíciles tareas que tiene que llevar a cabo, especialmente con un bebé tan activo como Luca: su infalible técnica para calmarle, su tarea más difícil, la gran ayuda que recibe de su suegra o su largo paseo por el centro comercial.