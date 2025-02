Ni pinches ni respondas: te roban la cuenta con un test de inteligencia en redes sociales

"¿Quieres medir tu coeficiente intelectual en tres minutos?". Con esta frase engancharon al creador de contenido chileno Diego Rosales, quien ha sido víctima de una nueva estafa que está circulando por las redes sociales. El chileno publicó en sus redes un vídeo donde explica la más reciente estafa, de la cual se ha enterado ni más ni menos después de haber sido víctima de la misma. Así lo ha reconocido.

Ante la atractiva oferta de descubrir su coeficiente intelectual, el chileno se dejó llevar por la inofensiva propuesta. Afirma que una de las cosas que le hicieron seguir con el proceso una vez en la web del anuncio fue que la misma página web "era una página ordenada, una página linda, todo muy lindo". Esta falsa sensación de seguridad hizo que Diego bajase la guardia ante un enemigo invisible. Claramente, los estafadores buscan apelar a los sentidos de sus posibles víctimas haciendo que su sitio web se vea de lo más legítimo posible.

El chileno, experto en el tema, ya sospechaba de la legitimidad del sitio incluso antes de entrar, pero el aspecto de la página web y sus demás elementos fueron poco a poco ganándose su confianza. Habiendo ingresado a la página decidió seguir adelante con su experimento; y, curioso de saber cuál era su coeficiente, Diego pinchó el botón de empezar la prueba. Al cabo de tres minutos, efectivamente estaba finalizando el test. Siguiendo con su relato, el chileno afirma que una vez terminado el test, la siguiente opción de la web desenmascaraba las genuinas intenciones de los estafadores, conseguir los datos de su tarjeta de crédito pagando una cantidad mínima de dinero (mil pesos chilenos, lo equivalente a un euro).

Diego Rosales no resultó tan fácil de convencer y, en este momento, sus alertas de estafa saltaron por todos lados. El creador de contenido recalca que la única razón por la cual decidió seguir adelante con la operación fue por una de las opciones de pago, que le dio una falsa sensación de seguridad. Esta opción era pagar con Apple Pay, una opción que solo los usuarios de Apple tienen disponible y que normalmente implica una seguridad hermética a la hora de pagar en línea. Además de esto, la opción de pagar venía acompañada de un texto que, nuevamente, busca apelar a la sensación de seguridad de las víctimas: un texto que decía "PAGO ÚNICO".

Todos estos elementos hicieron que Diego confiara en lo que ofrecía la web y, antes de percatarse del gran error que había cometido, ya había pagado y, efectivamente, entregado sus datos bancarios a unos estafadores. Cuenta que, después de pagar, fue redirigido a otra web donde un certificado vacío llenaba la pantalla de su móvil y que la sensación de haber sido timado empezaba a crecer exponencialmente dentro de sí.

Tan solo habían pasado cinco minutos cuando una nueva alerta del banco llegó a su móvil. Un cargo de 70 mil pesos (70 euros) se podía apreciar en sus compras online. En este preciso instante Diego se dio cuenta de que la estafa, que en principio parecía solo haberle robado mil pesos (un euro), ya no era una mínima molestia, sino un robo bastante robusto.

Aunque para el creador de contenido chileno esto no presentaba un daño sustancial para su economía, si era un nuevo despertar sobre las estafas que cada vez son más y más elusivas en la web. Por suerte para el chileno, la estafa no llegó a más y los criminales no siguieron haciendo cargos a su cuenta. Para prevenir este tipo de delitos, lo importante es no dejarse llevar por las apariencias, ya que, por más "ordenado y lindo" que pueda parecer un sitio web, nunca hay que fiarse de cualquier sitio que nos pida nuestros datos bancarios, incluso si ofrecen métodos de pago que, en principio, asociamos a la seguridad.