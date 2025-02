Sorpresa con la conocida actriz y presentadora asturiana que "va a Supervivientes" 2025

El equipo de 'Supervivientes' ya calienta motores antes de poner rumbo a Honduras y los nombres de los primeros concursantes de esta nueva edición empiezan a sonar con fuerza en los diferentes programas de la cadena. En esta ocasión las informaciones han apuntado hacia Carlo Costanzia como posible participante en el reality y así separarse de Alejandra Rubio y de su bebé tras su marcha a Honduras. Una información que el protagonista se ha encargado de desmentir personalmente.

"Siguen inventando noticias. Pueden decir lo que quieran" dejaba muy claro la pareja de Alejandra Rubio cuando le peguntaban al respecto. Intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático desde que comenzaron una nueva etapa como papás, el hijo de Mar Flores insistía en que no está en sus planes vivir la experiencia de 'Superevivientes': "No, no. Ya lo he dicho 20 veces que no. Pueden decir otras 50, que no. No se quien lo ha dicho, seguramente algún periodista con poca credibilidad como siempre, así que nada".

Demostrando que su vida ha dado un giro de 180º y que ahora sus principales preocupaciones son su hijo Carlo y su pareja Alejandra, en esta ocasión las cámaras de Europa Press captaban al actor de regreso a casa tras acudir a un pequeño supermercado cercano a su domicilio en el que realizó la compra. Sin lugar a dudas, en estos momentos tanto Carlo como Alejandra está intentando compartir las tareas del hogas al 50% demostrando que se compaginan a la perfección en el día a día

Ni que fuéramos shhh trata de adelantar los participantes

Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, no ha comenzado todavía y en Ni que fuéramos ya lo están reventando. Y es que en un solo programa ya han dado el nombre de tres posibles concursantes. Los dos primeros han sido los de Elena Tablada y Carlo Constancia. La primera de ella ya se ha pronunciado y ha negado que vaya a participar en el programa, aunque por contrato no puede decir que está dentro, mientras que el segundo no ha hablado todavía. Dos nombres que fueron dados por Marta Riesco, a los que se unen uno más, en este caso anunciado por Belén Esteban.

Y es que el tercer concursante de Supervivientes sería Makoke. Tal y como explicaron, no sería la primera vez que Makoke intenta participar en el programa y tendría su lógica ya que lleva u n tiempo alejada de los focos, con lo que podría suponer su vuelta a la televisión.

Pero hay más Kiko Hernández ha dado un nuevo nombre en Ni que fuéramos shhh Y es que según avanza el excolaborador de Sálvame, la actriz y presentadora asturiana Beatriz Rico sería una de las elegidas para la a aventura en Honduras. Algunos rumores apuntaron en su momento a la también asturiana Paula Echeverría, que además ejerce como jurado en otro programa de Telecinco, Got Talent. Pero desde el programa de TEN aseguran que será Rico la que se aventure en el reality que presenta Jorge Javier Vázquez.