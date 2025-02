Susanna Griso vive su momento más incómodo en Espejo Público: "Lo llevo fatal"

La presentadora de Espejo Público ha vivido su momento más incómodo en el espacio que presenta, sincerándose ante sus compañeros: "Lo llevo fatal".

Y es que Susanna ha sido protagonista de la sección de corazón de su programa por la ruptura con su novio que había salido en la revista Hola. Así que no ha tenido más remedio que hablar sobre ello. "Es verdad. Nos separamos con una relación buenísima y el deseo de ser los mejores amigos posibles. Llevamos unos meses separados".

Unas declaraciones que sorprenden mucho, sobre todo porque Susanna Griso no suele aparecer en la prensa del corazón, y así lo confirmó ella misma. "Nunca pensé que mi noviazgo sería material de titulares. No me acostumbro. Lo llevo fatal. No sabéis lo incómoda que me siento en este momento", le dijo a sus compañeros del programa.

Susanna Griso nació el 8 de octubre de 1969 en Barcelona. Comenzó su trayectoria profesional tras finalizar sus estudios, trabajando en Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En 1993 debutó en TV3, donde presentó los programas de entrevistas Tres senyores i un senyor y Fóra de joc, y en 1995 asumió la conducción del informativo Telenotícies y del especial Resum de l'any.

Entre 1997 y 1998 presentó el informativo L'Informatiu migdia en TVE Cataluña, periodo en el que cubrió eventos de relevancia como el funeral de Diana de Gales y la boda de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

El 14 de septiembre de 1998 se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2 y se encargó de diversas coberturas especiales, como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la presentadora principal de varios informativos, a veces en solitario, como en 2002, y en otras ocasiones acompañada por otros periodistas.

En 2003, volvió a presentar Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. A partir de 2004, Roberto Arce se unió como copresentador del informativo, mientras que Griso continuó con su destacado papel. En 2006, dejó la conducción de Antena 3 Noticias 1 para asumir el mando de Espejo Público, un programa de actualidad que presenta desde ese año.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha presentado numerosos especiales, como los de elecciones generales en 2008 y 2019, además de colaborar en causas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras y, en 2016, el programa Dos días y una noche. También ha sido figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.