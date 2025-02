Última hora del estado de salud de Marta Peñate: "Una quimioterapia"

Marta Peñate y Tony Spina llevan años intentando convertirse en padres. El pasado mes de octubre, la que fuera concursante de 'Supervivientes' perdía al bebé que estaba esperando y el proceso terminaba complicándose más de la cuenta al sufrir un embarazo ectópico. El embrión terminó implantándose en la cicatriz de su operación de extirpación de trompas de falopio y la televisiva tuvo que acudir al hospital en varias ocasiones para que finalmente se lo expulsaran.

Una intervención que provocaba que tuviese que posponer su próxima transferencia embrionaria y, por tanto, ese nuevo intento por quedarse embarazada. Pero ahora Marta Peñate y Tony Spina tienen un motivo para sonreír: amplían la familia con la llegada de Pupi. "Todavía no tenemos hijos y hasta el próximo intento quedan como dos o tres meses, pero tengo una noticia para todos vosotros. Ya conocéis a Holly, que es el perro de la madre de Tony. Pues, ahora, un familiar lejano de Holly ha tenido crías ¡y nos van a regalar una!", ha anunciado ilusionada.

María González Falcó / Manuel Riu

"¿Amor?", le dice Marta Peñate a su chico. "Ahora vamos a tener dos hijos. Un perro y yo", dice entre risas la canaria, provocando también las carcajadas de Tony Spina. Después, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha presentado a su hijo, Pupi, una hembra que llega a sus vidas para llenarles de felicidad. "No sabéis qué feliz soy. Me lo trae el primo de la madre de Tony a finales de marzo", ha contado la colaboradora de 'TardeAR' junto a una fotografía con la que ha mostrado por primera vez a su 'bebé'.

Marta Peñate confirma emocionada que amplía la familia con Tony Spina: "No sabéis lo feliz que soy" / INSTAGRAM

En cuanto a las novedades relacionadas con su embarazo, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que, para expulsar el embrión, le pincharon algo parecido a "una quimioterapia", por lo que se trata de "algo fuerte". Por eso ahora, "por prevención ante posibles malformaciones del bebé ante un embarazo", Marta Peñate prefiere esperar ese tiempo prudencial que le han recomendado. "Me preguntáis mucho y yo no oculto nunca nada. Me pinché una cosa que se llama Metrotexato para expulsar el embrión mal implantado. Para que sepáis que es, es como una mini dosis de 'quimioterapia', o sea que es algo fuerte el medicamento y por prevención de posibles malformaciones al bebé si me quedo embarazada me dijeron que tenía que esperar de 5 a 6 meses, queda menos para el próximo intento. Después de lo mal que lo pasé he decido que si me quedo embarazada os lo diré a los casi 3 meses, más que nada por prevención de dar una noticia y que me salga mal como la última vez. Os quiero y gracias por preocuparos. Y en cuanto a mi barriga me he engordado en el viaje 2-3 kilos jajajaja", ha contado en otro de sus stories.