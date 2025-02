Ana Obregón desvela la gran exclusiva del momento en 'Y ahora Sonsoles' sin darse cuenta

Ana Obregón acudió este lunes al plató de 'Y ahora Sonsoles' para comentar la delicada situación que atraviesa Anabel Pantoja tras la investigación por presunto maltrato infantil. Durante su intervención, la actriz destacó que ha podido hablar con la sobrina de Isabel Pantoja y que ha tratado de animarla en este difícil momento. "Lo está pasando muy mal, por lo que yo le he dicho que lo más importante es que su hija está sana", expresó Obregón. También aprovechó para pedir prudencia en torno al caso y resaltó la labor del programa de Antena 3 en la cobertura de la noticia: “No juzguemos, dejemos que la Justicia haga su juicio”.

La presentadora Sonsoles Ónega agradeció sus palabras y aseguró que 'Y ahora Sonsoles' siempre ha tratado la información con rigor. “En la información del corazón, el límite es la especulación y aquí no se ha especulado”, afirmó Ónega, destacando el compromiso del programa con el respeto a la intimidad de los protagonistas. Fue en ese momento cuando Ana Obregón sorprendió con una revelación inesperada.

En un aparente descuido, la actriz comentó con naturalidad: "Lo que te he contado yo de mi pareja no lo has contado". La frase, que pasó desapercibida por unos segundos, llamó la atención de la presentadora, quien no dudó en preguntarle si tenía un nuevo novio. Intentando esquivar el tema, Obregón respondió rápidamente con una negativa y trató de desviar la conversación con humor, aunque la frase ya había generado especulación entre los presentes.

La declaración no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos interpretaron que la actriz podría haber confirmado sin querer que ha retomado su vida sentimental. Aunque no dio más detalles, su espontaneidad dejó abierta la posibilidad de que, tras los momentos difíciles que ha vivido en los últimos años, Ana Obregón esté comenzando una nueva etapa personal.