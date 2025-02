Belén Esteban, tajante contra Anabel Pantoja por lo que ha hecho: "Se lo voy a decir"

Belén Esteban es una de las mejores amigas de Anabel Pantoja, pero lo que ha hecho no le ha gustado nada a la patrona, que ha sido tajante contra la sobrina de Isabel Pantoja: "Se lo voy a decir".

Y es que tras el caso de Anabel, en el que ella y su novio están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil, tiene cámaras de televisión a todas horas a la puerta de su casa, tanto que ha acabado estallando y sacando en sus redes sociales a algunos de los periodistas que están junto a su casa.

Sin embargo, esto no le ha gustado nada a Belén. "Yo también lo he padecido y te puedes cansar. Creo que no lo debería de haber hecho", ha asegurado la Esteban, destacando que "te das cuenta cuando pasan las cosas. A veces yo no he tenido buenas palabras con los medios y luego me he arrepentido siempre. Creo que ella está todos los días con la prensa y no lo sabe gestionar. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho, no se lo he dicho pero sí se lo voy a decir".

El procedimiento judicial vinculado a Anabel Pantoja y su pareja arrancó el 21 de enero, teniendo como base un informe médico fechado el 17 de enero que describía la situación de salud de la niña. Este informe fue posteriormente corroborado por un examen médico forense. La investigación busca esclarecer tanto las causas como el origen de las lesiones de la menor, siempre asegurando su seguridad y bienestar.

El 27 de enero, los padres de la niña comparecieron ante el juez en calidad de investigados, acompañados por su abogado. En ningún momento se les privó de su libertad. Luego de sus declaraciones, el caso fue trasladado al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, lugar donde se presume ocurrieron los hechos.

Hasta ahora, no se ha impuesto ninguna medida cautelar contra los padres ni se ha modificado la custodia de la niña. La investigación sigue en curso y permanece bajo secreto de sumario.

En relación a Alma Pantoja, hija de Anabel y David Rodríguez, nacida en noviembre, la familia enfrentó una situación complicada cuando, con apenas 40 días de nacida, la pequeña fue hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras pasar 18 días internada, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja expresó su agradecimiento en las redes sociales, diciendo: "Ya estamos en casa con nuestra pequeña. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todo el cariño, preocupaciones y oraciones que nos han transmitido. Ella entenderá esto cuando sea mayor."