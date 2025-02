Se desvela la verdadera edad de Alberto Chicote y alucinan: "Más envejecido..."

Tras su esperado regreso a la televisión, precedido por su papel como presentador de las Campanadas junto a Cristina Pedroche, Alberto Chicote ha vuelto a captar la atención del público con el estreno de la nueva temporada de 'Batalla de Restaurantes', que ha dado el pistoletazo de salida en Córdoba con una reñida competencia entre establecimientos y que se ha saldado con la victoria de 'Misa de 12'.

A raíz de la vuelta al ruedo de Chicote, muchos seguidores han vuelto a preguntarse cuál es la verdadera edad de Alberto Chicote: una duda que se despierta en muchos espectadores ya que el chef madrileño se ha convertido en una inspiración a la hora de afrontar cambios físicos y personales al haber pasado de pesar 120 kilos a tener un estilo de vida más saludable.

Hace unas semanas, Chicote participó en el programa especial de Sonsoles Ónega, 'Hablando en plata: Ganar años de vida', que se emitió en Antena 3 y donde se sometió a una batería de pruebas médicas que incluían antropometría, ergoespirometría, ecografía de las carótidas y un test específico para determinar su edad biológica.

El resultado sorprendió a muchos: aunque Chicote tiene 55 años cronológicos, su edad biológica fue calculada en 61 años algo que provocó una reflexión con mucho impacto en la ciudadanía: "En mi vida no he dejado de hacer nada, y eso me hace sentir feliz. Incluso cuando pesaba 120 kilos, nunca dejé de hacer nada en mi vida. Si mi organismo está unos años más envejecido, intentaré revertirlo porque me gusta mucho estar aquí".

El análisis reveló que Chicote enfrenta algunos problemas de salud relacionados con el sueño, como episodios leves de apnea y sueño inquieto, lo que afecta su descanso y calidad de vida. Sin embargo, el doctor Galán, encargado de las pruebas, subrayó aspectos positivos del chef, como su mentalidad optimista y su capacidad para socializar, cualidades que pueden contribuir a mejorar su bienestar general. Además, el especialista le ofreció pautas para mejorar su descanso y ejercicios específicos para reducir su edad biológica.