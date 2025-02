Estallan contra Jorge Rey por lo ocurrido con su predicción: "Me has decepcionado todo el invierno diciendo, lo que va a llegar..."

En un pueblo de Burgos, el joven 'meteorólogo' Jorge Rey, comenzó a pasar mucho tiempo observando la naturaleza y charlando con Rafael Sedano, el pastor del pueblo, hablan de meteorología pero sin con nuevas tecnologías.

Desde allí predice el tiempo y se ha convertido en toda una referencia gracias a sus previsiones en redes sociales, que acumulan miles de seguidores, sobre todo, tras ganar notoriedad al ser de los primeros que predijo la llegada de Filomena, la cual convirtió Madrid en un manto de nieve que causó el caos durante varios días.

Jorge Rey asegura que desde pequeño ha tenido como afición la meteorología, y que fueron sus mayores quienes le enseñaron a comprender cómo funciona el tiempo según la tradición campestre, haciendo caso de las cabañuelas o las migraciones de diferentes aves que van y vuelven a la Península. Para ello utiliza el método de las cabañuelas. ¿Qué es? Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica que consiste en observar con atención el tiempo que hará durante varios días concretos, y extrapolarlo después al resto del año. Los días a observar pueden ser los doce primeros días del año; entonces el 1 de enero predice el tiempo en enero, el 2 de enero el de febrero, y así, hasta el 12 de enero, que predice el tiempo en diciembre. Otras corrientes observan los 12 primeros días de agosto, siguiendo un patrón de extrapolaciones similar. Otro sistema más complejo es el de las cabañuelas murcianas, que recopilan la información durante los primeros 24 días de agosto; los 12 iniciales responden a las primeras quincenas de cada mes, en orden, y los otros 12, a las segundas quincenas, en orden inverso.

Tal y como contaba en una entrevista concedida a la revista Lecturas, explicaba que "si escuchamos a la gente mayor, seguro que podemos recabar todavía mucha más información sobre la vida misma". "Mi objetivo es conseguir un método por el cual haga previsiones fiables y detalladas para todo el mundo que, además, sean a largo plazo. Aquí es donde entra en juego el de las cabañuelas y, de momento, estoy contento con los avances que voy consiguiendo gracias a los errores". "Los secretos sobre la meteorología tradicional no los vas a encontrar en la Universidad de Oxford y sí en los pastores de la España vaciada. Aunque suene a chiste, ¿Quiénes son los que más en contacto están con la naturaleza y los animales? Pues ellos", terminaba.

El joven acaba de cumplir 18 años son muchos los seguidores del burgalés que se preguntan qué estudios cursará y si centrará su vida en el análisis meteorológico. Por lo pronto, Rey ha lanzado un importante mensaje a través de sus canales oficiales. "Hontanas, gracias a la colaboración de su alcalde, D. Francisco Javier Peña, y la Organización Meteorológica Tradicional (dirigida por Jorge Rey), contará como nuevo punto de estudio. Esto significa que, esta bella localidad burgalesa, contará con una instalación meteorológica que permita el estudio del clima, ayudando a desvelar algunos de los enigmas del clima. El joven emprendedor agradece al alcalde y sus vecinos esta gratificante acogida", ha escrito.

El joven es muy aplaudido por sus previsiones en las redes sociales. Sin embargo, también cuenta con críticos que cuestionan su forma de medir el clima. Por lado, empleados la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya le han criticado en público en redes sociales como X.

En otra de sus publicaciones recientes, el burgalés también ha recibido un feedback negativo. "Mira chaval, eras mi fan a tope desde la dana. Me has decepcionado todo el invierno diciendo, lo que va a llegar... lo que va a llegar...lo que va a llegar y así continuadamente. Acertaste pero todo lo seguido no has acertado nada", le comentaba un seguidores. "Todo lo que cuenta está sacado de las páginas web de meteorología, lo viste con cuatro refranes y ocurrencias rurales, a veces inexistentes, y exagera todo lo que puede en los pronósticos; nadie le pide cuentas. Este país es así, se desprecia y ataca a la gente que trabaja seriamente y, por el contrario, se aúpa a gente como este joven vendenubes", contestaba otra.