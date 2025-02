El futuro laboral de Anabel Pantoja y su pareja peligra: "Me encontrado una mujer totalmente destrozada"

Mientras continúa la investigación judicial a Anabel Pantoja y David Rodríguez como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó de urgencia en el hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero, no cesan las informaciones en torno a la pareja.

Tras especularse que el fisioterapeuta, que ha tenido que separarse de su novia y de su niña para retomar sus compromisos laborales en Córdoba, tendría mala relación con la madre de la influencer, Merchi Bernal -algo que la exmujer de Bernardo Pantoja ha negado en conversación con 'TardeAR' sin poder contener las lágrimas- ahora es Isabel Pantoja y su 'animadversión' por David la que ha entrado en escena.

María González Falcó

Tal y como ha contado Leticia Requejo en el programa de las tardes de Mediaset, la tonadillera "no tragaría" al novio de su sobrina y querría que rompiese con él. Y Mariló de la Rubia tendría que ver, puesto que su apoyo incondicional al fisioterapeuta y el hecho de que le haya ofrecido ayuda y asesoramiento de cara a la investigación judicial han enfadado bastante a la tía de Anabel Pantoja.

"Isabel sigue sin superar que Mariló de la Rubia esté apoyando a David en estos momentos. Es algo que no entiende, que no comparte. Isabel es súper consciente de la influencia que tiene Mariló en la vida de David y ya os digo que es algo que no le gusta, no lo supera. Isabel preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese" ha afirmado la tertuliana, apuntando que si David se alejase de Mariló "a lo mejor Isabel vería a David con otros ojos desde luego".

La decisión de Anabel Pantoja

‘Tardear’ conectaba con un equipo desplazado hasta Córdoba, donde se encuentra David, pareja de Anabel Pantoja, para informar de los últimos movimientos del novio de Anabel.

Tras la conexión, Leticia Requejo tomaba la palaba para dar dos exclusivas. Una sobre Merchi, la madre de Anabel; y otra, sobre Isabel Pantoja y la relación actual con su sobrina. Yo he hablado esta mañana con Merchi, el gran apoyo de Anabel… me encontrado una mujer totalmente destrozada, ha llorado, me ha pedido por favor, respeto. Es verdad, que no me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho sobre su relación con David. Como ella dice, lo más importante es que la niña está bien”, aseguraba la colaboradora.

“A mí también me descartan por completo que la relación de Merchi y David esté mal… de hecho, una de las cosas que habla David estos días es que agradece mucho la figura de Merchi durante todo este mes, porque ha sido clave”, matizaba. eticia Requejo, además, quiso hacer un inciso para hablar de Isabel Pantoja: “Isabel y Agustín siguen bastante enfadados con la noticia que dimos aquí de que Mariló estaba apoyando a David en estos momento, es algo que no entiende, que no comparte… es muy consciente, Isabel, de la influencia que tiene Mariló en la vida de David”.

“Lo que me hace pensar es que Isabel sigue sin superar la ausencia de Mariló en su vida y que, además, Isabel sigue sin tragar a David. Tanto es así, esto es fuerte, Isabel Pantoja preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese”, sentenciaba la colaboradora de ‘Tardear’.

Una decisiíon de lo más llamativa dado que la pareja se conoció trabajando para la propia Isabel Panotja durante su gira americana.