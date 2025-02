Preocupación por estas dos concursantes de La isla de las tentaciones al recibir duras amenazas tras su paso por el reality: "Cuando te veamos en un bolo te vamos a meter una paliza"

Esta edición de La isla de las tentaciones está regalando auténticos momentazos. Además de por el incontestable protagonismo que está teniendo Montoya, estrella indiscutible del reality, otras de sus compañeras de concurso como Bayan Al-Nasri o su novia Anita también han acaparado todos los comentarios en redes sociales, aunque, sin duda, no por el mismo motivo que el sevillano.

Las jóvenes denunciaban en las últimas horas las amenazas que llevan días sufriendo a través de redes sociales. Así lo han expresado, mostrando algunos de esos mensajes entre los que aparecen hasta amenazas de muerte y que tanto lamentan. Anita Williams y Bayan reconocen que han cometido errores en la villa y que las infidelidades a sus novios les han granjeado un odio que está superando ciertos límites. "Desear la muerte constantemente son palabras mayores que dicen más de vosotros que de mí", ha escrito la novia de Montoya, lamentando la poca empatía que está recibiendo a través de las redes.

"Cuando te veamos en un bolo te vamos a pegar una paliza, te mereces todo lo malo", "ojalá te mueras y te suicides", son algunos de los mensajes más duros que ha recibido Bayan y que ha querido mostrar en público para dejar patente que no todo está permitido en redes.

Programa de éxito

La isla de las tentaciones es un programa de telerrealidad español que se transmite en Telecinco desde 2019. El formato se centra en un grupo de parejas que viajan a una isla tropical, donde conviven con solteros y solteras en un entorno lleno de tentaciones. A lo largo de su estancia, los concursantes deben enfrentarse a desafíos y situaciones que ponen a prueba la solidez de su relación de pareja. Este reality show sigue una estructura similar a otros programas de citas como Love Island o Ex on the Beach. Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de conocer a personas solteras y atractivas, lo que genera tensiones y posibles conflictos dentro de las parejas.

Desde su estreno, el programa ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia y ha sido objeto de controversia debido a la naturaleza de los retos y situaciones que se les proponen a los participantes. Muchos críticos han señalado que el programa fomenta la infidelidad y actitudes poco éticas entre los concursantes. No obstante, también hay defensores que aseguran que se trata de una forma de poner a prueba la resistencia de las relaciones y que brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y sus vínculos amorosos.

En cualquier caso, La isla de las tentaciones ha logrado una gran popularidad en España, generando un fuerte interés en redes sociales y medios de comunicación, con un seguimiento masivo de los concursantes y sus vivencias.