Resuelto el misterio de las botellas de vino que desaparecieron tras los Goya: "Entro en pánico"

Durante la gala de los Goya destacó la presencia de dos grandes botellas de vino que fueron firmadas por gran parte de los actores y demás profesionales que pasaron por este evento celebrado en Granada. Sin embargo, tras echar el telón, las botellas desaparecieron y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja lo denunció en sus redes sociales. Finalmente, se ha resuelto el misterio: "Entro en pánico".

Y aunque algunos habían pensado que podía tratarse de una campaña de marketing del consejo regulador, finalmente la historia fue más seria. Y es que la intención era subastar una de estas grandes botellas firmadas. Pues finalmente aparecieron, concretamente en RNE, cuyo stand estaba situado junto al de Rioja.

Así lo explicó Yolanda Flores, directora de "De película" en RNE, asegurando que se habían llevado por error las botellas. "Me llaman de la 'Casa' (de la radio) y me dicen que tenían una botellas de vino grandísimas y firmadas por mucha gente, que no sabían si eran nuestras", explicó Flores, señalando que "entro en pánico porque veo al bajar al almacén que son las que están buscando".

La periodista llamó a la Academia de Cine para explicar lo que había ocurrido y aseguró que "están en buen estado, y son maravillosas, espero que hagan una subasta muy buena".