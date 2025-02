Belén Esteban hace esta desesperada petición y abandona Ni que fuéramos... por la polémica de Anabel Pantoja

El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja. Y es que en los últimos días, a la posible crisis que supuestamente estaría atravesando la pareja se suma la tensión que exisistiría entre yerno y suegra y es que al parecer, Merchi Bernal, madre de Anabel, no estaría del lado del fisioterapeuta.

Ahora, además de la crisis que parece azotar a la pareja se abre un nuevo frente y es que al parecer, la que en su día unió al fisioterapeuta y a la influencer querría ahora que la pareja rompiera. Ni más ni menos que la propia Isabel Pantoja no tragaría a David Rodríguez, una situación que se habría recrudecido tras el incidente con la pequeña Alma.

Belén abandona el plató

Si hay una persona muy cercana al entorno de Anabel Pantoja esa es Belén Esteban. La íntima amiga de la influencer se ha convertido en firme defensora de Anabel y su familia ante el complicado momento que atraviesan.

De hecho, la televisiva no ha dudado un segundo en abandonar el plató de Ni que fuéramos... tras pedir a sus compañeros más tacto a la hora de abordar el tema que lleva semanas copando titulares .

Ante la negativa de estos por tratarse de un tema de actualidad, la de Paracuellos abandonaba su silla en el programa para sorpresa de sus compañeros. “Os pido por favor, y lo pido como amiga y compañera. Hablad lo que queráis, pero dejadme sentarme ahí y escuchar. Gracias”.