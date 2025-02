Una colaboradora de Vamos a ver anuncia que se casa tras un año de noviazgo: "Hasta que la muerte nos separe"

Una colaboradora de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, acaba de anunciar que pasará por el altar tras un año de noviazgo, y lo ha hecho a través de su perfil en la red social de Instagram: "Hasta que la muerte nos separe".

Estamos hablando de Marta López, quien planea casarse con Alejandro Huerta, doce años más joven que ella, quien le ha pedido matrimonio. Alejandro es conocido, además, por ser el fisioterapeuta del rey Juan Carlos.

"Si, es lo que parece, nos vamos de boda!!!!", empieza escribiendo Marta López, asegurando que "llevo casi un año viviendo en una interminable luna de miel, después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito y es que eso me lo ha enseñado él, por fin sé qué es qué te cuiden incondicionalmente y por encima de todo, por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo, ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión, y sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos, mil sensaciones sé que si, que eres el hombre que quiero que me acompañes hasta el final de mis días y sólo puedo dar las gracias a la vida porque al terminar este viaje estaba él, ahora he entendido que mereció la pena, gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo por tenerte a mi lado, jamás imaginé que podía existir alguien como tú, que me erizas la piel solo con mirarme, eres tú".

Finaliza su mensaje con un "hasta que la muerte nos separe".

Joaquín Prat es descendiente del famoso conductor de televisión Joaquín Prat, conocido principalmente por su rol en El Precio Justo durante su periodo en Televisión Española, además de haber liderado numerosos programas televisivos. Su carrera profesional ha seguido un camino parecido.

Joaquín Prat hijo inició su trayectoria en la cadena Ser, junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy. Sin embargo, no alcanzó la fama hasta su transición a la televisión, donde comenzó en las cadenas Localia, pertenecientes al mismo grupo que la cadena Ser. Posteriormente, se trasladó a Cuatro, donde presentó el programa "Visto y oído" junto con Raquel Sánchez Silva.

Su gran reconocimiento llegó al unirse a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, donde entró tras la salida de Óscar Martínez. Además de este programa, Joaquín Prat también ha participado en las galas navideñas de Telecinco y fue el presentador del reality "Campamento de verano".

El regreso de Joaquín Prat a Cuatro fue para liderar Cuatro al día, aunque más tarde volvió a Telecinco para presentar inicialmente ¡Viva la fiesta!, luego "Ya es mediodía" y actualmente conduce Vamos a ver y el programa Dinastías.