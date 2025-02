Gabriela Guillén reacciona a la declaración de compromiso de Bertín Osborne: "Ya era hora"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén hace meses que mantienen un tenso tira y afloja a raíz de su relación y del hijo que tienen en común. Tanto la esteticista como el presentador han hecho gala de una actitud muy diferente en lo que a tratar asuntos relacionados con el futuro del menor se refiere.

Desde que el presentador reconoció al pequeño que tienen en común, se espera que dé el paso de conocerlo, una decisión que, a tenor de las últimas declaraciones del cantante estaría más cerca de producirse.

Y es que Bertín ha lanzado una contundente promesa ante la que Gabriela Guillén no ha tardado en reaccionar.

Compromiso

Días después de que Gabriela Guillén asegurase que continúa sin tener ningún tipo de relación con Bertín Osborne, y revelar molesta que el cantante no ha movido ficha para conocer a su hijo después del juicio por la paternidad del menor que se celebró el pasado 22 de enero, ni tampoco su abogado para fijar el convenio regulador del niño -desde que nació hace un año no se ha hecho cargo de ningún gasto- el artista ha reaparecido públicamente en el estreno del musical 'Gipsy' de Antonio Banderas y, rotundo, ha confirmado que tiene intención de conocer al pequeño, dejando entrever que su primer encuentro podría tener lugar pronto.

Unas declaraciones que ha pillado completamente fuera de juego a la esteticien paraguaya, que no tenía ni idea de que Bertín querría ejercer de padre de su hijo ni de que en estos momentos se encuentra en Madrid: "Perdonarme, qué es la primera noticia que tengo" ha expresado sin poder contener la risa. "Bueno, ya era hora ¿no?" ha reaccionado rotunda, lanzando un dardo al cantante por haber esperado más de un año para decir que quiere conocer al niño.

"Mira, siempre que sea lo mejor para mi hijo, será bien visto para mí y mi familia. Yo deseo que él esté bien y que, bueno, que si lo quiere ver... Mira, ya es hora. Después de un año. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo y se ha perdido de mucho y bueno..." ha añadido sin terminar la frase, dejando claro que las puertas de su casa continúan abiertas para cuando quiera ver al pequeño, aunque, como ha revelado dolida y sin ocultar que "estoy cansada ya", que "yo no hablo con él".

Respecto al convenio regulador del menor y la pensión que tendrá que pasarle Bertín, Gabriela ha aclarado que "es una cosa que no depende de mí. Y, aparte, que es el tiempo que, bueno, tiene que salir la sentencia final. Y, bueno, ya se dará los pasos correspondientes después de que se dicte sentencia... Ya se ha dictado sentencia, pero ahora la que... Bueno, tienen 20 días para que recurran, si quieren. Entonces, claro, yo, cuando me digan, pues haremos el segundo paso, que yo no lo sé".

"No os puedo decir nada porque es que no hay nada. O sea, eso todavía lo tiene que estimar ahora cuando se haga el convenio regulador. Y es que no puedo decir nada más. O sea, es que estoy igual que todos" ha añadido, reconociendo que no tiene ni idea de si el artista querrá ejercer su derecho a tener un régimen de visitas o no.

Encuentro casual

Además, Gabriela ha sorprendido al desvelar que hace poco tuvo un encuentro casual con la hija mediana de Bertín Osborne, Eugenia, y la influencer no la saludó: "El otro día me crucé con Eugenia en la calle, nos cruzamos en medio. Y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada. Yo iba con el bebé, nos cruzamos enfrente del Retiro".

Por último, la esteticien se ha pronunciado sobre las declaraciones de Fabiola Martínez afirmando que si los dos hijos que tiene en común con el cantante, Kike y Carlos, le preguntan por su hermanito, abordará el tema con ellos, aunque por el momento no lo ha hecho. "No tengo tiempo para nada, me decís muchas veces vosotras las noticias porque no tengo tiempo para verlo, de verdad. Cada uno es consciente y si ha dicho algo, seguramente lo habrá dicho con la mejor intención para sus hijos y creo que es una persona bastante coherente" ha zanjado.