Jessica Bueno reaparece sin Luitingo y se reencuentra con su exmarido: el motivo por el que el futbolista ha viajado a Sevilla

Jessica Bueno vive un gran momento personal desde que empezó su relación con Luitingo. La sevillana conoció al cantante de Operación Camarón en GH Vip, reality en el que surgió su historia de amor que aún hoy perdura.

De hecho, su idilio parece ir tan en serio que desde que empezaron su relación iniciaron a la vez su convivencia. La modelo por aquel entonces vivía en Bilbao y el andaluz en Sevilla, sin embargo, el cantante no lo dudó e hizo las maletas y puso rumbo al norte aunque por poco tiempo, ya que la pareja decidió volver a su tierra natal y emprender en Sevilla una vida juntos.

Este giro en sus rutinas no obstante no vino solo, ya que Jota Peleteiro, el padre de sus hijos Alejandro y Jota junior, no se tomó nada bien esta decisión y demandó a la modelo poniendo en juego la custodia de los menores.

Un duro golpe para la joven que encontró en Luitingo su principal apoyo.

Inesperado reencuentro

Ahora, Jota Peleteiro ha vuelto a la vida de la de Sevilla por el cumpleaños de uno de sus hijos. Un plan familiar que el futbolista, que se convertía en padre por tercera vez con su nueva mujer, compartía a través de redes sociales. Un encuentro con sus hijos y también con su exmujer que ha contado con la notable ausencia de la actual pareja de la modelo, Luitingo.