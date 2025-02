Laura Escanes desvela cómo lleva la custodia compartida con Risto Mejide: "Ya me entendéis"

Laura Escanes y Risto Mejide rompieron su relación de mutuo acuerdo tras una boda de cuento de la que se habló durante meses gracias a la gran repercusión mediática que tuvo un enlace repleto de rostros conocidos e influencers. La pareja decidió poner punto y final a su conviviencia y explicaron que estaban en diferentes puntos. La diferencia de edad entre ambos, que nunca fue un problema para ellos, terminó por pasar factura y Escanes reconoció en uno de sus podcast "Entre el cielo y las nubes" que la edad sí puede jugar una mala pasadas a una relación porque las dos personas no quieren lo mismo.

Pese a su separación, ambos mantuvieron una relación cordial por su hija Roma. La educación de ella es la prioridad de ambos. Escanes y Risto tienen la custodia compartida. Es decir, la niña pasa una semana con cada uno de sus padres. Esta circunstancia ha cobrado especial interés desde que Laura Escanes ha vuelto a Yotutube, sus orígenes.

La catalana confesó tener ganar de volver a Youtube para hablar más de tú a tú con sus fans. Y fue todo un éxito. Cientos de fans le han escrito para darle la enhorabuena por su decisión de mostrar su vida en blogs semanales. El problema: hay semanas que será más compilcado mostrar su vida porque tiene a Roma con ella. Escanes explicó a sus seguidores que tanto su padre como ella estaban de acuerdo en no exponer a la niña. "En el colegio saben quienes son sus padres", ha dicho. Pero más allá de eso no quiere que nadie la pueda señalar por tener dos padres famosos. "Es lo mejor que puedes hacer en la vida. Proteger a tu hija. Cuando sea mayor que decida que quiere hacer", le comentan sus fans.

Escanes ha hablado abiertamente en los vídeos que ha subido a Youtube sobre cómo lleva la custodia compartida. Cuando Roma está con su padre a Escanes le toca echarla de menos, pero le permite llevar a cabo compromisos profesionales que de otra menera tendría que rechazar. Es el caso de un viaje a Barcelona por unos días para participar en una campaña publicitario y, de paso, vistar a su familia. "Puedo hacer esto cuando no tengo a la niña; quiero decir, cuando está con su padre. Ya me entendéis", ha aclarado.

Su vida, al natural, es lo que encuentran las seguidoras de la catalana en Youtube. El resumen de este nuevo proyecto de Escanes lo hace una de sus seguidoras: "Es como ver el 'behind the scenes' de verte cada día en insta. Me encanta. Qué alegría que hayas vuelto".