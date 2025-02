Alejandro Sanz no tiene el corazón "partío": así declara su amor a Candela Márquez

Alejandro Sanz no tiene el corazón "partío", sino muy lleno. Y así lo ha hecho saber por San Valentín. A través de su cuenta de Instagram, este viernes el famoso cantante ha declarado su amor a Candela Márquez, su joven novia (36 años). "La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro... Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende", ha escrito, junto a un carrusel de imágenes inéditas de la pareja. En las fotografías aparecen de vacaciones en una paradisíaca playa, disfrazados el pasado Halloween, tocando la guitarra mientras su chica le mira embelesada, o en compañía de la mascota de Candela Márquez.

La relación entre el cantante y la actriz salió a la luz el pasado mes de octubre, por lo que este 14 de febrero es su primer San Valentín juntos. Los dos derrocharon complicidad y gestos de cariño en su paso por la alfombra roja el pasado sábado en la gala de los Goya. "Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", ha confesado Alejandro Sanz, gritando a los cuatro vientos lo enamoradísimo que está de Candela y el apoyo y amor incondicional que ha encontrado en la mujer que le ha devuelto la sonrisa.

¿Quién es Candela Márquez?

Candela Márquez ha captado la atención mediática desde que es novia de Alejandro Sanz. Nacida el 28 de febrero de 1988, Márquez comenzó su carrera en el teatro, donde demostró su versatilidad y dedicación al arte escénico. Candela ha trabajado tanto en cine como en televisión. Uno de sus papeles más destacados fue en la popular serie de televisión "El Señor de los Cielos", una producción que le permitió demostrar su talento ante una audiencia internacional.