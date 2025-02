Alerta de la Policía Nacional por San Valentín: "Ten cuidado porque fingen tener una relación de amor para estafarte"

La Policía Nacional lleva años desarrollando una labor muy importante en las redes sociales. En su perfil oficial, los agentes tratan ayudar a la gente para evitar que caigan en las trampas más habituales de los estafadores. Hoy, con motivo del día de San Valentín, los agentes han subido un vídeo para alertar a la gente de las diferentes estafas amorosas que hay en las redes sociales.

La Policía Nacional advierte que la estafa más común es la conocida como "estafa romántica". "¿Crees que Cupido te ha lanzado una flecha? Has conocido a alguien por redes sociales, te has enamorado. Todo va bien hasta que te pide dinero. Mucho ojo porque no es Cupido, es una estafa", escriben los agentes en su perfil de la red social X, antigua Twitter.

Por lo que cuenta la Policía, hay mucha gente que está cayendo en este tipo de engaños en internet. Lo peor de todo es que detrás de estos perfiles que buscan relaciones se encuentran organizaciones criminales especializadas en este tipo de estafas.

En su afán por dar a conocer como actúan los delincuentes en este tipo de estafas románticas, los agentes explican en cuatro pasos precisos cómo suelen caer la gente en este tipo de engaños sin darse cuenta.