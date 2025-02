Bombazo, tras su éxito en Telecinco, La isla de las tentaciones llega a Netflix

"¡Montoya, por favor!" Este es el grito de guerra que ha hecho que La isla de las tentaciones sea conocida en todo el mundo, y es que el fenómeno Montoya ha hecho que el programa esté arrasando en audiencias. Ahora, tras su éxito en Telecinco, La isla de las tentaciones llega a Netflix.

Pero tranquilos, no habrá que pagar para seguir viendo las desventuras de Motoya en la República Dominicana, sino que lo que emitirá Netflix será el programa original Temptation Island, que ha demostrado ser un valor seguro en emisión. Sin embargo, hay otro pero, y es que los fans del formato no podrán verlo en España.

El motivo de esto es que Mediaset (Telecinco) tiene los derechos de emisión del reality en España, con lo que tampoco se pueden emitir otras versiones del programa, ni siquiera la original.

Así que Montoya, por favor, tranquilo que tienes La isla de las tentaciones para rato.

La isla de las tentaciones es un reality show español que se transmite por Telecinco desde 2019. El programa consiste en que varias parejas viajan a una isla tropical para convivir con solteros y solteras. Durante su tiempo en la isla, las parejas se enfrentan a diversas tentaciones y desafíos que ponen a prueba su relación. El formato del show es parecido al de otros realities de citas, como "Love Island" o "Ex on the Beach". Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de interactuar con solteros y solteras atractivos, lo que puede causar tentaciones y conflictos entre las parejas.

A lo largo de las temporadas, el programa ha obtenido un notable éxito de audiencia y ha suscitado mucha polémica debido a las situaciones y pruebas a las que se enfrentan los participantes. Muchos críticos afirman que el programa fomenta la infidelidad y un comportamiento poco ético entre los concursantes. No obstante, hay quienes lo defienden diciendo que es una manera de poner a prueba la solidez de las relaciones, permitiendo a los participantes aprender sobre ellos mismos y sus vínculos.

Éxito de audiencia

De cualquier forma, La isla de las tentaciones ha logrado un gran éxito de audiencia en España y ha despertado un notable interés en redes sociales y medios de comunicación, contando con un amplio seguimiento de los participantes y sus historias.