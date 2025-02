El ex de Anabel Pantoja se pronuncia tras los rumores de reconciliación y las comentadas imágenes: "Hablé con ella y..."

Yulen Preira hace tiempo que desapareció de la vida de Anabel Pantoja. Después del tórrido romance que emezaron a la luz de los foco de Supervivientes y con las playas de Honduras como testigos, la pareja aterrizaba en España al finalizar el reality con el objetivo de apostar por su noviazgo a pesar de la lluvia de críticas que recibieron en el concurso.

Sin embargo, tras un intenso verano en el que no dejaron de relaizar escapadas y disfrutar de los calurosos mese en pareja, el amor saltó por los aires y anunicaban que su noviazgo llegaba a su fin, siempre con la duda de la infidelidad en el aire, ayq ue fue durante el viaje a Nueva York que Anabel realizó con su tía Isabel cuando la influencer conoció a David Rodríguez, su actual pareja y con quien habría solapado su relación con Yulen Pereira.

Ahora, con esa historia ya pasada, el esgrimista ha vuelto a la primera línea mediática después de que la semana pasada salieran a la luz unas inesperadas imágenes de él con Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, de lo más acaramelados. Lo que vendría a confirmar que podría tratarse del inicio de una nueva relación.

Yulen se confiesa

Tras estas semanas en las que Anabel Pantoja ha sido la gran protagonista en la prensa del corazón debido al ingreso de su bebé recién nacida en la UCI y su posterior investigación por presunto maltrato infantil, Yulen Pereira reaparecía ante las cámaras para mostrarle todo su apoyo en estos complicados momentos.

Ahora, el deportista ha vuelto a acaparar el foco mediático después de haber sido fotografiado con Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, con la que mantendría una relación sentimental.

Europa Press hablaba en exclusiva con Yulen y ha vuelto a desearle "lo mejor" a Anabel a pesar de no querer pronunciarse de la investigación: "Son temas delicados y prefiero no meterme ahí... lo siento mucho, ya dije que ya hablé con ella en su momento y bueno...".

Minutos más tarde, el colaborador de televisión se dejaba ver en el interior del vehículo y era preguntado por su relación con Jeimy... reaccionando dibujando un corazón con las manos. Sin embargo, también dejaba claro que "no te voy a contestar, lo siento mucho de verdad".

De esta manera, ni confirmaba ni desmentía que Jeimy sea su novia y sobre las fotografías que se han publicado, comentaba que "sí, no, bueno... La coleta no me favorece mucho, soy más de trenzas, la verdad".

Eso sí, se le preguntaba por su corazón y confesaba que "está bien, siempre ha estado bien. Momentos mejores, momentos peores. Pero bueno, bien, siempre bien, creo que no hay arritmias, así que espero que siga igual. Me cuido, hago deporte. Salud, alimentación y...".