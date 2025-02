Los famosos, al lado de Anabel Pantoja tras anunciar una macrodemanda: "No por ser personaje público se puede machacar a una persona"

Íntima amiga de Amor Romeira, Gloria Camila no se ha perdido la fiesta con la que la artista canaria ha celebrado su 36 cumpleaños. Dentro de unos días, el próximo viernes 21 de febrero, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado también soplará las velas; en su caso 29 que, como confiesa, llegan en un gran momento a pesar de su reciente ruptura con David García tras 5 años de relación.

"Estoy bien, estoy feliz, estoy estable, centrada en mis estudios de Derecho, en mi marca de moda, en mi familia, en disfrutar el tiempo, que el tiempo se va, así que sí, estoy bien" reconoce.

Una etapa de luces en la que también hay sombras, como los ataques e insultos que recibe a diario en redes sociales y que no ha dudado en denunciar públicamente: "No por el hecho de ser personaje público te da derecho a machacar a una persona por su procedencia, de adopción, por su país, su color, su raza, su orientación sexual...". "Estoy un poquito hasta aquí de escuchar 'eres adoptada', 'no eres hija bienvenida', 'tus padres no te querían'. Es un ataque que a mí me da igual, pero sí que quiero darle voz y visibilidad, porque estoy harta de que siempre sean mujeres. Si no nos respetamos entre nosotras no nos va a respetar nadie" se lamenta.

Ataques que también ha recibido Anabel Pantoja, que en este caso ha decidido denunciar, en una macrodemanda sin precedentes- a diferentes medios de comunicación y colaboradores por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad y los de su novio David Rodríguez a raíz del ingreso hospitalario de su hija Alma, y de que se hiciese público que están siendo investigados por la Justicia canaria por un presunto delito de maltrato infantil.

Una decisión la de la sobrina de Isabel Pantoja que Gloria Camila aplaude: "El ser personaje público o el que, de repente, se lance algo de duda sobre un caso que, además, nadie sabe, simplemente lo saben ellos mismos, pues creo que, al final, la gente es muy dada a opinar, a juzgar, a prejuzgar, sin conocimiento ninguno, y al final eso es lo que hace que sea una bola y luego la persona sea la que queda mal, sin conocimiento, por cuatro personas que, al final, lo han ido difundiendo. Entonces, bueno, yo apoyo que demanden a lo que tengan que demandar y se defiendan donde se tengan que defender".