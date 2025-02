Gabriela Guillén confiesa que está enamorada y sorprende al enviar este inesperado mensaje a Bertín Osborne: "Lo que suceda entre nosotros podemos mantenerlo en secreto"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén hace meses que mantienen un tenso tira y afloja a raíz de su relación y del hijo que tienen en común. Tanto la esteticista como el presentador han hecho gala de una actitud muy diferente en lo que a tratar asuntos relacionados con el futuro del menor se refiere.

Desde que el presentador reconoció al pequeño que tienen en común, se espera que dé el paso de conocerlo, una decisión que, a tenor de las últimas declaraciones del cantante estaría más cerca de producirse.

Y es que Bertín ha lanzado una contundente promesa ante la que Gabriela Guillén no ha tardado en reaccionar.

Ahora, la paraguaya ha ido más allá y ha confesado estar enamorada justo el día de San Valentín.

Enamorada de nuevo

Tres semanas después del juicio por la paternidad de su hijo, y a pesar de que todavía no se ha puesto en contacto con Gabriela Guillén para hablar del convenio regulador ni la pensión de manutención del pequeño -que tendrá que pagar con carácter retroactivo porque no se ha hecho cargo de ningún gasto por el momento aunque el menor tiene ya casi 14 meses- Bertín Osborne reaparecía este miércoles ante las cámaras y, sonriente y despreocupado, aseguraba que pronto conocerá al niño, prometiendo además que el día que suceda el primer encuentro lo contará a la prensa.

Una declaración de intenciones a la que la estecicien reaccionaba con ironía, afirmando que "ya era hora" y revelando que no tiene ningún tipo de relación con el presentador. Además, y para nuestra sorpresa, desvelaba que días antes se encontró por casualidad con Eugenia Osborne cuando iba con su pequeño por la calle, reconociendo que la creadora de contenido ni siquiera les había saludado.

Y después de que la hija de Bertín negase la mayor y asegurase rotunda que no la vio porque sino se hubiese parado por educación, Gabriela ha reaparecido en el desfile de Maison Mesa en el marco de la Semana de la Moda de Madrid este viernes en la capital y ha respondido a la influencer reafirmándose en su versión.

"Fue el domingo pasado que justamente yo iba al retiro y la he visto, nos cruzamos de hecho en el paso de cebra, con lo cual yo la he visto, de hecho he dicho 'Eugenia'. He estado con dos personas, que lo mismo no me ha escuchado, no me ha visto" ha afirmado, dejando claro que "también yo por educación siempre he saludado".

También ha vuelto a pronunciarse sobre la declaración de intenciones de Bertín de conocer al niño, retándolo a que cumpla su palabra: "Bueno, habrá que dar el paso". "Si lo ha dicho él y son sus intenciones yo no tengo ningún problema, siempre lo he dicho. Sea toda la familia, que el que quiera es la familia de mi hijo. Yo no voy a poner ningún tipo de impedimento" ha insistido, reconociendo que "cada persona tiene su tiempo" y que si el del "padre de mi hijo ha llegado yo estoy feliz porque todo lo que sea bien para él es bien para mí".

Un reencuentro que todavía no se ha producido porque 3 días después de decirlo públicamente Bertín todavía no se ha puesto en contacto con ella. Y cuando lo haga, como ha asegurado la paraguaya, intentará que no nos enteremos. "Todo lo que suceda entre nosotros la verdad que podamos mantenerlo en secreto, en la intimidad porque es por el bien de mi hijo. Os contaré todo lo que yo pueda, pero realmente yo quiero que la imagen de mi hijo permanezca por respeto a él" confiesa.

Sin embargo, admite que es "poco probable" que lleguemos a ver una imagen suya con el cantante y su bebé porque si algo tiene claro es que "no voy a exponer a mi hijo en los medios". Pero no descarta que en algún momento les 'sorprendamos' disfrutando de un paseo por la calle: "Eso es tiempo al tiempo, yo no puedo. Ojalá pudiera predecir el futuro y decir que bueno, va a pasar, pero no puedo. O sea que esto se tiene que dar paso a paso".

Por último, y teniendo en cuenta que hoy es el día de San Valentín, Gabriela ha revelado si se plantea volver a enamorarse. Y como reconoce, "si llega el amor siempre es bienvenido, pero para mí lo más importante es mi hijo y mi trabajo, y no tengo tiempo, con lo cual estoy enamorada de la vida, enamorada de mi hijo. Y qué mejor amor que ese, ¿no?".