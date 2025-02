Irene Rosales toma una drástica decisión tras salir a la luz los mensajes 'íntimos' de Kiko Rivera a Claudia Bavel

Tras revelar con todo lujo de detalles en el plató de '¡De Viernes!' la relación de un año y medio que supuestamente mantuvo con Iker Casillas, Claudia Bavel ha destapado el nombre de otro famoso famosísimo -casado y con hijos- que se puso en contacto con ella en el pasado para pedirle un vídeo íntimo exclusivo.

La actriz de cine para adultos ha facilitado al programa 'Ni que fuéramos Shhhh' los mensajes que presuntamente habría intercambiado con Kiko Rivera después de que el Dj le escribiese por Instagram a las 7 de la mañana del 17 de diciembre de 2022 para decirle que era "fan" de sus vídeos en 'Only fans'.

Una toma de contacto a la que Claudia habría respondido "o trasnochas mucho o madrugas mucho, gracias". Lejos de quedarse ahí, el hijo de Isabel Pantoja le pidió algo sorprendente: "¿No podrías mandarme uno solo para mí?". Y siempre pensando en su trabajo, ella le habría mandado el link de su web, explicándole que ahí lo podía pedir y que el precio dependería de lo que pidiese.

Mensajes que Kiko habría enviado supuestamente en uno de sus peores momentos, ya que semanas antes había sufrido un ictus del que todavía se estaba recuperando con el apoyo incondicional de Irene Rosales, y que vuelve a poner al Dj en el ojo del huracán ya que no es la primera vez que se especula que podría haber sido desleal a la andaluza.

Unos sorprendentes mensajes a Claudia Bavel sobre los que Kiko no se ha pronunciado por el momento, y sobre los que su mujer parece que no tiene nada que decir. De lo más sonriente esta mañana al ver a las cámaras de Europa Press, el gesto de la cuñada de Isa Pantoja ha cambiado radicalmente en cuanto ha oído el nombre de la actriz de cine para adultos. Y aunque no ha dicho absolutamente ni una palabra, su rostro serio deja entrever que es un tema que no le ha hecho ni pizca de gracia.