Isa Pantoja revela nuevos detalles sobre la relación de Anabel Pantoja y David

¿Cómo está la relación entre Anabel Pantoja y David después de todo lo que ha pasado? Pues su prima Isa Pantoja ha revelado nuevos detalles al respecto en Vamos a ver.

"En estos momentos donde uno se enfrenta a estos problemas es con tu pareja con quien te tienes que apoyar y hacer piña. Decir que hay crisis es fácil cuando no hay nadie que esté allí para saber cómo lo están llevando", ha asegurado ante las cámaras, señalando que "no van a dejar de hacer su vida. Como además dicen que va para largo, lo mejor que pueden hacer es ir haciendo su vida normal. Salir, entrar, despejarse un poco y disfrutar de la niña".

Sin embargo, y ante los rumores de separación, volvieron a insistir en el tema. En este sentido, Isa Pantoja aclaró que "no lo sé porque no estoy allí. Quiero ser súper cauta con este tema. Ellos, como pareja, cuando he ido, les he visto bien. Lo que pase en su casa solo lo saben ellos".

El litigio vinculado a Anabel Pantoja y su pareja dio comienzo el 21 de enero, tras la recepción de un reporte médico con fecha del 17 de enero, donde se detallaba el estado de salud de la menor. Este documento fue posteriormente corroborado a través de una evaluación médica forense. La finalidad de la indagación es dilucidar las causas y el origen de las heridas que presentó la niña, siempre priorizando su seguridad y bienestar.

El 27 de enero, los progenitores de la niña se presentaron ante el juez en calidad de investigados, acompañados por su abogado. En ningún momento fueron detenidos. Después de sus declaraciones, el caso fue transferido al juzgado de San Bartolomé de Tirajana, donde se sospecha que tuvieron lugar los eventos.

Por ahora, no se han tomado medidas cautelares contra los padres ni se ha alterado la custodia de la menor. La pesquisa continúa activa y bajo el secreto de sumario.

Hija

En cuanto a Alma Pantoja, hija de Anabel y David Rodríguez, nacida en noviembre, la familia atravesó una situación complicada cuando, con apenas 40 días de nacida, la pequeña fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Después de 18 días hospitalizada, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja compartió su agradecimiento en redes sociales: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por todos los sentimientos que nos han transmitido: sus oraciones, preocupaciones y cariño. Ella lo comprenderá cuando sea mayor."