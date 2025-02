Isa Pantoja revela su principal preocupación en pleno ecuador de su embarazo tras sufrir un desmayo en plena calle: "Me ha crujido todo"

Este año será sin duda muy especial para la pareja formada por Isa Pantoja y Asraf Beno. Ambos se convertirán en padres en 2025 de su primer hijo en común, el segundo para la influencer, ya que es madre del pequeño Alberto, fruto de su noviazgo con Alberto Isla.

El bebé, que se espera que nazca en junio, no se sabe aún si es niño o niña al menos hasta ahora, cuando los periodistas han pillado al futuro padre con la guardia baja y han estado a punto de sonsacarle el sexo del pequeño.

Después de salir a la luz que la influencer había sufrido un desmayo en plena calle, saltaron todas las alarmas ya que se enconrtaba en el cuarto mes de embarazo. Rápidamente, acudió a un centro de salud a realizarse las pruebas pertinentes y tras comprobar que estaba todo en orden, la hija de Isabel Pantoja traquilizaba a sus seguidores.

Rutina de entrenamiento

Ahora, encarando ya el ecuador de su embarazo, Isa ha actualizado en Instagram las sensaciones que va teniendo en estos meses y cómo la actividad física se ha convertido en un imprescindible en su rutina.

En esta primera sesión, que ha querido hacer partícipes a sus seguidores, Isa Pantoja ha trabajado la movilidad y el trabajo cardiorrespiratorio. "Me siento más aliviada y he sentido cómo se estiraban todos los músculos. Sobre todo la parte de los riñones, que me duele bastante. Me ha crujido todo, pero estoy encantada", ha asegurado.