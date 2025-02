Marta Peñate se rompe al hablar de su nueva vida tras la pérdida del bebé: "Me salvó"

Marta Peñate continúa su lucha por ser madre junto a su pareja, Tony Spina. Desde hace meses, ambos se han propuesto crear su propia familia y llevan años de intentos. Al parecer, tal y como ha contado la canaria en varias ocasiones, sus problemas de fertilidad están complicando que la pareja alcance su sueño, un motivo de gran frustración para la influencer que siempre que puede, comparte con sus seguidores los avances que va haciendo en este campo.

Tras un embarazo ectópico que finalmente se saldó con un aborto, la exconcursante de Supervivientes ha anunciado que aún tiene tres intentos más para lograr quedarse en estado. "Vamos a seguir luchando por ello", explicaba ante los micrófonos de Divinity en la gala de los GenZ Awards. Y es que la pareja está segura de que 2025 será su año, cuando al fin consigan el objetivo por el que llevan años peleando y en el que como última alternativa han recurrido a la fecundación in vitro.

Sin embargo, otra de las prioridades de la canaria es su relación con Tony Spina al que conoció tras romper con Lester Duque después de que ambos se fueran infieles en La isla de las tentaciones, y por lo que ha dado las gracias al programa. Un emotivo momento que la colaboradora recordaba en el debate del reality, llorando mientras se confesaba con Sandra Barneda. "A mí me salvó la vida. Ustedes me salvasteis la vida y yo ahora mismo tengo una pareja a la que amo, me respeta, me quiere y me cuida gracias a vosotros", terminó, refiriéndose a su novio Tony Spina.

Colaboradora de Telecinco

Marta Peñate es una de las colaboradoras estrella de Telecinco. Desde que se diera a conocer en Gran Hermano la canaria se ha convertido en un rostro imprescindible en los programas de la cadena aunque no fue hasta su paso por La isla de las tentaciones, donde puso fin a su relación con Lester Duque con el que llevaba saliendo 11 años, que la colaboradora dio el salto definitivo a los platós de televisión.